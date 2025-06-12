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Фондовые индексы Европы снижаются в четверг - 12.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фондовые индексы Европы снижаются в четверг
Фондовые индексы Европы снижаются в четверг - 12.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются в четверг
Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются на ряде макроэкономических факторов, свидетельствуют данные бирж. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T14:05+0300
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экономика
европа
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индексы
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются на ряде макроэкономических факторов, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.56 мск немецкий индекс DAX опускался на 1,15% - до 23 700,47 пункта, британский FTSE 100 - на 0,12%, до 8 853,56 пункта, французский CAC 40 - на 0,68%, до 7 722,89 пункта. Трейдеры обратили внимание на заявление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель (Isabel Schnabel) о том, что кампания регулятора по снижению процентных ставок может скоро закончиться. "Этот цикл монетарной политики подходит к концу, поскольку среднесрочная инфляция стабилизируется около целевого уровня", - цитирует Шнабель агентство Блумберг. Помимо этого, инвесторы оценивают статистику из Великобритании. Объем промышленного производства в стране в апреле сократился на 0,6% к марту - сильнее прогноза. Как отмечает Блумберг, британская экономика также испытывает давление со стороны рынка недвижимости. Индекс цен на жилье, по оценке Королевского института дипломированных оценщиков (RICS), которую приводит агентство, упал до минимума с начала года. На этом фоне дешевеют бумаги застройщиков и поставщиков строительного оборудования. Акции Vistry Group теряют почти 3%, Ashtead Group - более 4%.
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европа, рынок, торги, индексы
Экономика, ЕВРОПА, Рынок, Торги, Индексы
14:05 12.06.2025
 
Фондовые индексы Европы снижаются в четверг

Фондовые индексы Европы снижаются в четверг на ряде макроэкономических факторов

© CC BY 2.0 / MarioВид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© CC BY 2.0 / Mario
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются на ряде макроэкономических факторов, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 13.56 мск немецкий индекс DAX опускался на 1,15% - до 23 700,47 пункта, британский FTSE 100 - на 0,12%, до 8 853,56 пункта, французский CAC 40 - на 0,68%, до 7 722,89 пункта.
Трейдеры обратили внимание на заявление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель (Isabel Schnabel) о том, что кампания регулятора по снижению процентных ставок может скоро закончиться. "Этот цикл монетарной политики подходит к концу, поскольку среднесрочная инфляция стабилизируется около целевого уровня", - цитирует Шнабель агентство Блумберг.
Помимо этого, инвесторы оценивают статистику из Великобритании. Объем промышленного производства в стране в апреле сократился на 0,6% к марту - сильнее прогноза.
Как отмечает Блумберг, британская экономика также испытывает давление со стороны рынка недвижимости. Индекс цен на жилье, по оценке Королевского института дипломированных оценщиков (RICS), которую приводит агентство, упал до минимума с начала года.
На этом фоне дешевеют бумаги застройщиков и поставщиков строительного оборудования. Акции Vistry Group теряют почти 3%, Ashtead Group - более 4%.
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики
14:03
 
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