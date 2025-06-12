https://1prime.ru/20250612/indeksy-858437141.html
Фондовые индексы Европы снижаются в четверг
Фондовые индексы Европы снижаются в четверг - 12.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы снижаются в четверг
Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются на ряде макроэкономических факторов, свидетельствуют данные бирж. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T14:05+0300
2025-06-12T14:05+0300
2025-06-12T14:05+0300
экономика
европа
рынок
торги
индексы
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/07/841350713_22:0:2027:1128_1920x0_80_0_0_dd8cd407921b78e1d1da9ca5e8bb881e.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются на ряде макроэкономических факторов, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.56 мск немецкий индекс DAX опускался на 1,15% - до 23 700,47 пункта, британский FTSE 100 - на 0,12%, до 8 853,56 пункта, французский CAC 40 - на 0,68%, до 7 722,89 пункта. Трейдеры обратили внимание на заявление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель (Isabel Schnabel) о том, что кампания регулятора по снижению процентных ставок может скоро закончиться. "Этот цикл монетарной политики подходит к концу, поскольку среднесрочная инфляция стабилизируется около целевого уровня", - цитирует Шнабель агентство Блумберг. Помимо этого, инвесторы оценивают статистику из Великобритании. Объем промышленного производства в стране в апреле сократился на 0,6% к марту - сильнее прогноза. Как отмечает Блумберг, британская экономика также испытывает давление со стороны рынка недвижимости. Индекс цен на жилье, по оценке Королевского института дипломированных оценщиков (RICS), которую приводит агентство, упал до минимума с начала года. На этом фоне дешевеют бумаги застройщиков и поставщиков строительного оборудования. Акции Vistry Group теряют почти 3%, Ashtead Group - более 4%.
https://1prime.ru/20250612/atr-858437022.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/07/841350713_272:0:1776:1128_1920x0_80_0_0_41bb440fe2d1ca9ea9999f67a8ae7960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, рынок, торги, индексы
Экономика, ЕВРОПА, Рынок, Торги, Индексы
Фондовые индексы Европы снижаются в четверг
Фондовые индексы Европы снижаются в четверг на ряде макроэкономических факторов
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг снижаются на ряде макроэкономических факторов, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 13.56 мск немецкий индекс DAX опускался на 1,15% - до 23 700,47 пункта, британский FTSE 100 - на 0,12%, до 8 853,56 пункта, французский CAC 40 - на 0,68%, до 7 722,89 пункта.
Трейдеры обратили внимание на заявление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель (Isabel Schnabel) о том, что кампания регулятора по снижению процентных ставок может скоро закончиться. "Этот цикл монетарной политики подходит к концу, поскольку среднесрочная инфляция стабилизируется около целевого уровня", - цитирует Шнабель агентство Блумберг.
Помимо этого, инвесторы оценивают статистику из Великобритании. Объем промышленного производства в стране в апреле сократился на 0,6% к марту - сильнее прогноза.
Как отмечает Блумберг, британская экономика также испытывает давление со стороны рынка недвижимости. Индекс цен на жилье, по оценке Королевского института дипломированных оценщиков (RICS), которую приводит агентство, упал до минимума с начала года.
На этом фоне дешевеют бумаги застройщиков и поставщиков строительного оборудования. Акции Vistry Group теряют почти 3%, Ashtead Group - более 4%.
Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики