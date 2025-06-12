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Фондовые индексы США умеренно снижаются

Фондовые индексы США умеренно снижаются - 12.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы США умеренно снижаются

Основные американские фондовые индексы в четверг умеренно снижаются после выхода внутренней статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ

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2025-06-12T16:58+0300

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экономика

фондовые индексы

сша

снижение

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг умеренно снижаются после выхода внутренней статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,4% - до 42 693,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,11%, до 19 593,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,13%, до 6 014,38 пункта. Ранее в четверг министерство труда США опубликовало недельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице. За неделю по 7 июня их количество составило 248 тысяч, сохранившись на уровне пересмотренного показателя предыдущей недели. Аналитики ожидали показатель на уровне 240 тысяч. Рынки также обратили внимание на данные по инфляции в стране, опубликованные в среду. Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 2,4% с уровня апреля в 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 2,5%.

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фондовые индексы, сша, снижение