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Фондовые индексы США умеренно снижаются
Фондовые индексы США умеренно снижаются - 12.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США умеренно снижаются
Основные американские фондовые индексы в четверг умеренно снижаются после выхода внутренней статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T16:58+0300
2025-06-12T16:58+0300
2025-06-12T16:59+0300
экономика
фондовые индексы
сша
снижение
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг умеренно снижаются после выхода внутренней статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,4% - до 42 693,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,11%, до 19 593,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,13%, до 6 014,38 пункта. Ранее в четверг министерство труда США опубликовало недельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице. За неделю по 7 июня их количество составило 248 тысяч, сохранившись на уровне пересмотренного показателя предыдущей недели. Аналитики ожидали показатель на уровне 240 тысяч. Рынки также обратили внимание на данные по инфляции в стране, опубликованные в среду. Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 2,4% с уровня апреля в 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 2,5%.
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фондовые индексы, сша, снижение
Экономика, фондовые индексы, США, снижение
Фондовые индексы США умеренно снижаются
Торги: фондовые индексы США слабо снижаются после статистики по рынку труда
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг умеренно снижаются после выхода внутренней статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,4% - до 42 693,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,11%, до 19 593,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,13%, до 6 014,38 пункта.
Ранее в четверг министерство труда США опубликовало недельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице. За неделю по 7 июня их количество составило 248 тысяч, сохранившись на уровне пересмотренного показателя предыдущей недели. Аналитики ожидали показатель на уровне 240 тысяч.
Фондовые индексы США колеблются после выхода макростатистики
Рынки также обратили внимание на данные по инфляции в стране, опубликованные в среду. Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 2,4% с уровня апреля в 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 2,5%.