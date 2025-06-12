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Фондовые индексы США умеренно снижаются - 12.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Фондовые индексы США умеренно снижаются
Фондовые индексы США умеренно снижаются - 12.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США умеренно снижаются
Основные американские фондовые индексы в четверг умеренно снижаются после выхода внутренней статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. | 12.06.2025, ПРАЙМ
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экономика
фондовые индексы
сша
снижение
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг умеренно снижаются после выхода внутренней статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,4% - до 42 693,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,11%, до 19 593,57 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,13%, до 6 014,38 пункта. Ранее в четверг министерство труда США опубликовало недельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице. За неделю по 7 июня их количество составило 248 тысяч, сохранившись на уровне пересмотренного показателя предыдущей недели. Аналитики ожидали показатель на уровне 240 тысяч. Рынки также обратили внимание на данные по инфляции в стране, опубликованные в среду. Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 2,4% с уровня апреля в 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 2,5%.
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фондовые индексы, сша, снижение
Экономика, фондовые индексы, США, снижение
16:58 12.06.2025 (обновлено: 16:59 12.06.2025)
 
Фондовые индексы США умеренно снижаются

Торги: фондовые индексы США слабо снижаются после статистики по рынку труда

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг умеренно снижаются после выхода внутренней статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones опускался на 0,4% - до 42 693,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,11%, до 19 593,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,13%, до 6 014,38 пункта.
Ранее в четверг министерство труда США опубликовало недельные данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице. За неделю по 7 июня их количество составило 248 тысяч, сохранившись на уровне пересмотренного показателя предыдущей недели. Аналитики ожидали показатель на уровне 240 тысяч.
Информационная панель с данными об индексе Dow Jones на Таймс-сквер в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
Фондовые индексы США колеблются после выхода макростатистики
4 июня, 17:27
Рынки также обратили внимание на данные по инфляции в стране, опубликованные в среду. Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 2,4% с уровня апреля в 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 2,5%.
 
Экономикафондовые индексыСШАснижение
 
 
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