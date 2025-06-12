https://1prime.ru/20250612/indoneziya-858432493.html
Россия и Индонезия обсудят ряд соглашений между странами
Россия и Индонезия обсудят ряд соглашений между странами - 12.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Индонезия обсудят ряд соглашений между странами
Президент Индонезии Прабово Субианто во время визита в Россию обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным ряд соглашений между Джакартой и Москвой, заявил... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T10:30+0300
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ДЖАКАРТА, 12 июня – ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто во время визита в Россию обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным ряд соглашений между Джакартой и Москвой, заявил официальный представитель МИД Индонезии Рой Соэмират на брифинге на СМИ. "На двусторонней встрече Прабово и Путин, как ожидается, обсудят сотрудничество между двумя странами и обменяются идеями по глобальным вопросам. На встрече будет представлен ряд меморандумов о взаимопонимании, включая транспортные соглашения, судостроение, соглашения между университетами и сотрудничество в креативной экономике", - отметил официальный представитель МИД. Ранее посол РФ в Индонезии заявил РИА Новости, что президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, мировая экономика, индонезия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, Владимир Путин
Россия и Индонезия обсудят ряд соглашений между странами
МИД Индонезии: Путин и президент Индонезии Субианто обсудят ряд соглашений между странами
ДЖАКАРТА, 12 июня – ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто во время визита в Россию обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным ряд соглашений между Джакартой и Москвой, заявил официальный представитель МИД Индонезии Рой Соэмират на брифинге на СМИ.
"На двусторонней встрече Прабово и Путин, как ожидается, обсудят сотрудничество между двумя странами и обменяются идеями по глобальным вопросам. На встрече будет представлен ряд меморандумов о взаимопонимании, включая транспортные соглашения, судостроение, соглашения между университетами и сотрудничество в креативной экономике", - отметил официальный представитель МИД.
Ранее посол РФ в Индонезии заявил РИА Новости, что президент Индонезии Прабово Субианто станет одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
МИД анонсировал 17 июня переговоры Лаврова с главой МИД Индонезии