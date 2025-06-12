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В Иране запустят новый центр по обогащению урана
В Иране запустят новый центр по обогащению урана - 12.06.2025, ПРАЙМ
В Иране запустят новый центр по обогащению урана
Глава иранской Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами распорядился запустить новый центр по обогащению урана в безопасном месте и заменить... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T12:33+0300
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ТЕГЕРАН, 12 июн – ПРАЙМ. Глава иранской Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами распорядился запустить новый центр по обогащению урана в безопасном месте и заменить центрифуги на более современные, говорится в совместном заявлении МИД и ОАЭИ Ирана. МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). "Глава ОАЭИ отдал необходимые распоряжения для запуска нового центра по обогащению (урана - ред.) в безопасном месте и замене центрифуг 1-го поколения... (на ядерном объекте - ред.) в Фордо на современные центрифуги 6-го поколения", - говорится в тексте заявления, размещенном на официальном сайте ОАЭИ Ирана. Также МИД и ОАЭИ сообщили, что Иран на данный момент прорабатывает дополнительные меры в ответ на принятие антииранской резолюции в МАГАТЭ.
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Энергетика, Газ, ИРАН, Тегеран, США, МИД, МАГАТЭ
В Иране запустят новый центр по обогащению урана
Глава ОАЭИ Эслами распорядился запустить новый центр по обогащению урана
ТЕГЕРАН, 12 июн – ПРАЙМ. Глава иранской Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами распорядился запустить новый центр по обогащению урана в безопасном месте и заменить центрифуги на более современные, говорится в совместном заявлении МИД и ОАЭИ Ирана.
МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Глава ОАЭИ отдал необходимые распоряжения для запуска нового центра по обогащению (урана - ред.) в безопасном месте и замене центрифуг 1-го поколения... (на ядерном объекте - ред.) в Фордо на современные центрифуги 6-го поколения", - говорится в тексте заявления, размещенном на официальном сайте ОАЭИ Ирана.
Также МИД и ОАЭИ сообщили, что Иран на данный момент прорабатывает дополнительные меры в ответ на принятие антииранской резолюции в МАГАТЭ.
Иран обвинил США и "Евротройку" в попытке политизировать МАГАТЭ