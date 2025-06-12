https://1prime.ru/20250612/iran-858439871.html
Иран заявил о готовности рассмотреть возможность выхода из ДНЯО
Иран заявил о готовности рассмотреть возможность выхода из ДНЯО - 12.06.2025, ПРАЙМ
Иран заявил о готовности рассмотреть возможность выхода из ДНЯО
Иран готов рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае сохранения антииранской тенденции в действиях МАГАТЭ,... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T15:49+0300
2025-06-12T15:49+0300
2025-06-12T15:49+0300
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ТЕГЕРАН, 12 июн - ПРАЙМ. Иран готов рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае сохранения антииранской тенденции в действиях МАГАТЭ, заявил на фоне принятия агентством антииранской резолюции официальный представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике исламской республики Ибрагим Резаи. "Сохраняя за собой право на технический и не (только - ред.) технический ответ, в случае сохранения этой (антииранской - ред.) тенденции Исламская Республика Иран серьезно рассмотрит... в меджлисе возможность выхода из ДНЯО", - приводит слова Резаи агентство Tasnim.
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Энергетика, ИРАН, МАГАТЭ, ДНЯО
Иран заявил о готовности рассмотреть возможность выхода из ДНЯО
Резаи: Иран рассмотрит возможность выхода из ДНЯО, если антииранская тенденция сохранится
ТЕГЕРАН, 12 июн - ПРАЙМ. Иран готов рассмотреть возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае сохранения антииранской тенденции в действиях МАГАТЭ, заявил на фоне принятия агентством антииранской резолюции официальный представитель парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике исламской республики Ибрагим Резаи.
"Сохраняя за собой право на технический и не (только - ред.) технический ответ, в случае сохранения этой (антииранской - ред.) тенденции Исламская Республика Иран серьезно рассмотрит... в меджлисе возможность выхода из ДНЯО", - приводит слова Резаи агентство Tasnim.
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