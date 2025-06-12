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JERA закупит в США до 5,5 млн тонн СПГ в год на 20 лет
JERA закупит в США до 5,5 млн тонн СПГ в год на 20 лет - 12.06.2025, ПРАЙМ
JERA закупит в США до 5,5 млн тонн СПГ в год на 20 лет
Одна из крупнейших в мире энергетических компаний по переработке сжиженного природного газа JERA в среду подписала в США соглашение о покупке до 5,5 миллиона... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T07:54+0300
2025-06-12T07:54+0300
2025-06-12T07:54+0300
энергетика
газ
сша
токио
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ТОКИО, 12 июн – ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире энергетических компаний по переработке сжиженного природного газа JERA в среду подписала в США соглашение о покупке до 5,5 миллиона тонн СПГ в год в течение 20 лет с четырьмя американскими компаниями.
"JERA объявляет о важных соглашениях с американскими партнерами, которые позволят обеспечить до 5,5 миллиона тонн новых долгосрочных поставок СПГ в год на 20 лет. JERA… объявляет о заключении 20-летних соглашений о закупках до 5,5 миллиона тонн СПГ в год из США", - говорится в сообщении на сайте компании.
Компания сообщает, что экономическая деятельность по долгосрочным обязательствам, согласно подписанным соглашениям, может внести вклад в ВВП США в размере 200 миллиардов долларов и 50 тысяч рабочих мест ежегодно. Общая стоимость превышает текущие инвестиции компании в экономику США, которые сейчас составляют 6 миллиардов долларов.
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Энергетика, Газ, США, Токио, JERA
JERA закупит в США до 5,5 млн тонн СПГ в год на 20 лет
JERA подписала в США соглашение о покупке до 5,5 млн тонн СПГ в год
ТОКИО, 12 июн – ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире энергетических компаний по переработке сжиженного природного газа JERA в среду подписала в США соглашение о покупке до 5,5 миллиона тонн СПГ в год в течение 20 лет с четырьмя американскими компаниями.
"JERA объявляет о важных соглашениях с американскими партнерами, которые позволят обеспечить до 5,5 миллиона тонн новых долгосрочных поставок СПГ в год на 20 лет. JERA… объявляет о заключении 20-летних соглашений о закупках до 5,5 миллиона тонн СПГ в год из США", - говорится в сообщении на сайте компании.
Компания сообщает, что экономическая деятельность по долгосрочным обязательствам, согласно подписанным соглашениям, может внести вклад в ВВП США в размере 200 миллиардов долларов и 50 тысяч рабочих мест ежегодно. Общая стоимость превышает текущие инвестиции компании в экономику США, которые сейчас составляют 6 миллиардов долларов.