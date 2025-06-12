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В Международной организации по какао назвали причины волатильности цен

В Международной организации по какао назвали причины волатильности цен - 12.06.2025, ПРАЙМ

В Международной организации по какао назвали причины волатильности цен

Цены на какао-фьючерсы в мае были волатильными из-за погодных условий: сначала они росли из-за плохого урожая, который стал следствием поздних дождей, а затем... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T16:23+0300

2025-06-12T16:23+0300

2025-06-12T16:24+0300

экономика

какао

цены

волатильность

экспертное мнение

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Цены на какао-фьючерсы в мае были волатильными из-за погодных условий: сначала они росли из-за плохого урожая, который стал следствием поздних дождей, а затем опустились благодаря улучшению погоды и росту запасов, говорится в материалах Международной организации по какао (ICCO). "Цены были под влиянием "бычьих" факторов в течение первой половины месяца, увеличившись на 21%, с 8442 долларов за тонну 1 мая 2025 года до 10 242 долларов за тонну 16 мая 2025 года в Лондоне. В Нью-Йорке цены выросли на 22%, с 8973 долларов за тонну до 10 920 долларов за тонну за тот же период", - говорится в документе. При этом во второй половине мая восходящая тенденция изменилась на нисходящую "медвежью", и цены снизились до 8364 долларов за тонну в Лондоне и до 9124 долларов за тонну в Нью-Йорке. "По сравнению с прошлым годом эти цены были выше", - отметили в организации. Эксперты отмечают, что цены были волатильными в течение всего месяца. Их рост поддержали поздние дожди, из-за которых переработчикам пришлось отбраковывать больше бобов. Например, в урожае из Кот-д'Ивуара на брак пришлось около 5-6%, тогда как обычная его доля составляет 1%. "Это усугубило ситуацию с дефицитом поставок и еще больше поддержало цены", - говорится в материалах ICCO. Снизить цены позволило улучшение погоды и наращивание запасов. "Начиная с середины мая сообщалось о том, что количество осадков выше среднего улучшило развитие урожая, ослабив опасения по поводу поставок и оказав понижательное давление на цены", - пояснили эксперты. Международная организация по какао (ICCO) - межправительственная организация, созданная в 1973 году под эгидой ООН и действующая в рамках последующих международных соглашений по какао.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

какао, цены, волатильность, экспертное мнение