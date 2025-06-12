https://1prime.ru/20250612/kakao-858440787.html
В Международной организации по какао назвали причины волатильности цен
В Международной организации по какао назвали причины волатильности цен - 12.06.2025, ПРАЙМ
В Международной организации по какао назвали причины волатильности цен
Цены на какао-фьючерсы в мае были волатильными из-за погодных условий: сначала они росли из-за плохого урожая, который стал следствием поздних дождей, а затем... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T16:23+0300
2025-06-12T16:23+0300
2025-06-12T16:24+0300
экономика
какао
цены
волатильность
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/17/757321717_0:34:309:208_1920x0_80_0_0_a43a5b78060dec9c09a593822122a2c6.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Цены на какао-фьючерсы в мае были волатильными из-за погодных условий: сначала они росли из-за плохого урожая, который стал следствием поздних дождей, а затем опустились благодаря улучшению погоды и росту запасов, говорится в материалах Международной организации по какао (ICCO). "Цены были под влиянием "бычьих" факторов в течение первой половины месяца, увеличившись на 21%, с 8442 долларов за тонну 1 мая 2025 года до 10 242 долларов за тонну 16 мая 2025 года в Лондоне. В Нью-Йорке цены выросли на 22%, с 8973 долларов за тонну до 10 920 долларов за тонну за тот же период", - говорится в документе. При этом во второй половине мая восходящая тенденция изменилась на нисходящую "медвежью", и цены снизились до 8364 долларов за тонну в Лондоне и до 9124 долларов за тонну в Нью-Йорке. "По сравнению с прошлым годом эти цены были выше", - отметили в организации. Эксперты отмечают, что цены были волатильными в течение всего месяца. Их рост поддержали поздние дожди, из-за которых переработчикам пришлось отбраковывать больше бобов. Например, в урожае из Кот-д'Ивуара на брак пришлось около 5-6%, тогда как обычная его доля составляет 1%. "Это усугубило ситуацию с дефицитом поставок и еще больше поддержало цены", - говорится в материалах ICCO. Снизить цены позволило улучшение погоды и наращивание запасов. "Начиная с середины мая сообщалось о том, что количество осадков выше среднего улучшило развитие урожая, ослабив опасения по поводу поставок и оказав понижательное давление на цены", - пояснили эксперты. Международная организация по какао (ICCO) - межправительственная организация, созданная в 1973 году под эгидой ООН и действующая в рамках последующих международных соглашений по какао.
https://1prime.ru/20250526/kofe-857939079.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75732/17/757321717_0:5:309:237_1920x0_80_0_0_b9feb7107c1b9e5be39c07b531715d0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
какао, цены, волатильность, экспертное мнение
Экономика, какао, цены, волатильность, экспертное мнение
В Международной организации по какао назвали причины волатильности цен
ICCO: цены на какао-фьючерсы в мае были волатильными из-за погодных условий
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Цены на какао-фьючерсы в мае были волатильными из-за погодных условий: сначала они росли из-за плохого урожая, который стал следствием поздних дождей, а затем опустились благодаря улучшению погоды и росту запасов, говорится в материалах Международной организации по какао (ICCO).
"Цены были под влиянием "бычьих" факторов в течение первой половины месяца, увеличившись на 21%, с 8442 долларов за тонну 1 мая 2025 года до 10 242 долларов за тонну 16 мая 2025 года в Лондоне. В Нью-Йорке цены выросли на 22%, с 8973 долларов за тонну до 10 920 долларов за тонну за тот же период", - говорится в документе.
При этом во второй половине мая восходящая тенденция изменилась на нисходящую "медвежью", и цены снизились до 8364 долларов за тонну в Лондоне и до 9124 долларов за тонну в Нью-Йорке. "По сравнению с прошлым годом эти цены были выше", - отметили в организации.
Эксперты отмечают, что цены были волатильными в течение всего месяца. Их рост поддержали поздние дожди, из-за которых переработчикам пришлось отбраковывать больше бобов. Например, в урожае из Кот-д'Ивуара на брак пришлось около 5-6%, тогда как обычная его доля составляет 1%. "Это усугубило ситуацию с дефицитом поставок и еще больше поддержало цены", - говорится в материалах ICCO.
Китай нарастил экспорт кофе в США в 21 раз
Снизить цены позволило улучшение погоды и наращивание запасов. "Начиная с середины мая сообщалось о том, что количество осадков выше среднего улучшило развитие урожая, ослабив опасения по поводу поставок и оказав понижательное давление на цены", - пояснили эксперты.
Международная организация по какао (ICCO) - межправительственная организация, созданная в 1973 году под эгидой ООН и действующая в рамках последующих международных соглашений по какао.