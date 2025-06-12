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В Международной организации по какао назвали причины волатильности цен - 12.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250612/kakao-858440787.html
В Международной организации по какао назвали причины волатильности цен
В Международной организации по какао назвали причины волатильности цен - 12.06.2025, ПРАЙМ
В Международной организации по какао назвали причины волатильности цен
Цены на какао-фьючерсы в мае были волатильными из-за погодных условий: сначала они росли из-за плохого урожая, который стал следствием поздних дождей, а затем... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T16:23+0300
2025-06-12T16:24+0300
экономика
какао
цены
волатильность
экспертное мнение
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Цены на какао-фьючерсы в мае были волатильными из-за погодных условий: сначала они росли из-за плохого урожая, который стал следствием поздних дождей, а затем опустились благодаря улучшению погоды и росту запасов, говорится в материалах Международной организации по какао (ICCO). "Цены были под влиянием "бычьих" факторов в течение первой половины месяца, увеличившись на 21%, с 8442 долларов за тонну 1 мая 2025 года до 10 242 долларов за тонну 16 мая 2025 года в Лондоне. В Нью-Йорке цены выросли на 22%, с 8973 долларов за тонну до 10 920 долларов за тонну за тот же период", - говорится в документе. При этом во второй половине мая восходящая тенденция изменилась на нисходящую "медвежью", и цены снизились до 8364 долларов за тонну в Лондоне и до 9124 долларов за тонну в Нью-Йорке. "По сравнению с прошлым годом эти цены были выше", - отметили в организации. Эксперты отмечают, что цены были волатильными в течение всего месяца. Их рост поддержали поздние дожди, из-за которых переработчикам пришлось отбраковывать больше бобов. Например, в урожае из Кот-д'Ивуара на брак пришлось около 5-6%, тогда как обычная его доля составляет 1%. "Это усугубило ситуацию с дефицитом поставок и еще больше поддержало цены", - говорится в материалах ICCO. Снизить цены позволило улучшение погоды и наращивание запасов. "Начиная с середины мая сообщалось о том, что количество осадков выше среднего улучшило развитие урожая, ослабив опасения по поводу поставок и оказав понижательное давление на цены", - пояснили эксперты. Международная организация по какао (ICCO) - межправительственная организация, созданная в 1973 году под эгидой ООН и действующая в рамках последующих международных соглашений по какао.
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какао, цены, волатильность, экспертное мнение
Экономика, какао, цены, волатильность, экспертное мнение
16:23 12.06.2025 (обновлено: 16:24 12.06.2025)
 
В Международной организации по какао назвали причины волатильности цен

ICCO: цены на какао-фьючерсы в мае были волатильными из-за погодных условий

Какао-бобы подорожали до максимума с ноября 2011 года
Какао-бобы подорожали до максимума с ноября 2011 года
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Цены на какао-фьючерсы в мае были волатильными из-за погодных условий: сначала они росли из-за плохого урожая, который стал следствием поздних дождей, а затем опустились благодаря улучшению погоды и росту запасов, говорится в материалах Международной организации по какао (ICCO).
"Цены были под влиянием "бычьих" факторов в течение первой половины месяца, увеличившись на 21%, с 8442 долларов за тонну 1 мая 2025 года до 10 242 долларов за тонну 16 мая 2025 года в Лондоне. В Нью-Йорке цены выросли на 22%, с 8973 долларов за тонну до 10 920 долларов за тонну за тот же период", - говорится в документе.
При этом во второй половине мая восходящая тенденция изменилась на нисходящую "медвежью", и цены снизились до 8364 долларов за тонну в Лондоне и до 9124 долларов за тонну в Нью-Йорке. "По сравнению с прошлым годом эти цены были выше", - отметили в организации.
Эксперты отмечают, что цены были волатильными в течение всего месяца. Их рост поддержали поздние дожди, из-за которых переработчикам пришлось отбраковывать больше бобов. Например, в урожае из Кот-д'Ивуара на брак пришлось около 5-6%, тогда как обычная его доля составляет 1%. "Это усугубило ситуацию с дефицитом поставок и еще больше поддержало цены", - говорится в материалах ICCO.
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Снизить цены позволило улучшение погоды и наращивание запасов. "Начиная с середины мая сообщалось о том, что количество осадков выше среднего улучшило развитие урожая, ослабив опасения по поводу поставок и оказав понижательное давление на цены", - пояснили эксперты.
Международная организация по какао (ICCO) - межправительственная организация, созданная в 1973 году под эгидой ООН и действующая в рамках последующих международных соглашений по какао.
 
Экономикакакаоценыволатильностьэкспертное мнение
 
 
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