https://1prime.ru/20250612/kartofel-858448416.html

Лукашенко высказался о причинах дефицита картофеля на прилавках

Лукашенко высказался о причинах дефицита картофеля на прилавках - 12.06.2025, ПРАЙМ

Лукашенко высказался о причинах дефицита картофеля на прилавках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что недавний дефицит картофеля в магазинах был создан искусственно в "политических" целях крупными... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T22:43+0300

2025-06-12T22:43+0300

2025-06-12T22:45+0300

политика

александр лукашенко

картофель

дефицит

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МИНСК, 12 июн - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь заявил, что недавний дефицит картофеля в магазинах был создан искусственно в "политических" целях крупными торговыми сетями и "торгашами", наживающимися на бесконтрольном повышении цен. Лукашенко во вторник на совещании по развитию кинематографии заявил об искусственном дефиците картофеля и вновь поднял эту тему в четверг на совещании с руководством своей администрации. Фрагмент его выступления показал телеканал "Беларусь 1". "Начали шутить с этой картошкой. Я снимаю трубку: "Герасимов (председатель комитета госконтроля Василий Герасимов – ред.), разберись и доложи. Вместе с бывшим премьером. Головой ответите". Начали разбираться с крупными сетями. Приходит, а там картошку девать некуда. Она у них лежит на складе. Почему не на прилавке? Политика! Надо показать, что власти задавили ценами до такой степени, что жить дальше невозможно. То есть наступили на болевую точку этим торгашам", - сказал президент. По его словам, после того как на склады заехали проверяющие, картошка появилась в магазинах. "Я не говорю, что она уже там по всей стране, мы обеспечили картофель. Обеспечили. И импортный. Конечно, позорище полное. Все это я с губернаторами разберу и с вами тоже. Картошки не можем вырастить уже", - сказал Лукашенко. Ранее президент приводил данные, согласно которым в 2024 году в Белоруссии вырастили порядка 800 тысяч тонн картофеля, а для обеспечения населения республики нужно 90 тысяч тонн. Лукашенко также заявил, что "дело не только в картошке", но и в огромном количестве посредников, получающих прибыли за счет бесконтрольного повышения цен. "Произвели товар - пошли посредники одни, вторые, третьи, торговля. А что производителю остается? Я как реальный экономист земной, я представляю, как это все складывается. И все ринулись в торговлю. Потому что там можно заработать. А как? Взял кредит. Это что, его деньги в банке? Это наши деньги, народные. Он взял там кредит. За счет бешеного бесконтрольного повышения цен он этот кредит за три-четыре года отработал, вернул. Всё, чистую прибыль получает", - сказал Лукашенко. По его словам, учредители торговых сетей получают деньги, о которых президент и мечтать не может. "В Майами и на Лазурном берегу отдыхает учредитель. Живет за счет чего? За счет повышения цен. Бесконтрольно. Это что, нормально? Это не нормально. Когда я вижу вот это распределение, когда мне Герасимов на стол положил (данные - ред.): контролер-кассир получает, ну сейчас, может, 500-600 долларов, если в долларах, а так по 200, по 300. А кто-то меньше, а кто-то грузы таскает. "А я лежу на Лазурном берегу. Получаю в месяц 78 тысяч рублей (белорусских, то есть примерно 2,06 миллиона российских рублей – ред.)". В месяц! Слушайте, я мечтать только как президент могу о такой зарплате. И не будет никогда у меня такой зарплаты", - сказал Лукашенко. Он заявил, что такая разница в доходах несправедлива и недопустима. "Ну ничего, наручники достали, на стол положили перед кое-кем. Так будет - жестоко. Но это должны делать вы, а не я. Не надо обижать людей, кто бы они ни были, если они законно работают. Если мы видим что-то не так, надо закон поправить. Если нарушают, пусть отвечают", - сказал президент. Весной граждане Белоруссии в соцсетях жаловались на перебои с поставкой в магазины качественного и недорогого белорусского картофеля. Лукашенко поручил чиновникам нормализовать ситуацию, заверив, что белорусы не останутся без картофеля до нового урожая. В конце мая Лукашенко заявил, что надо вырастить столько картофеля, чтобы хватило и Белоруссии, и России.

https://1prime.ru/20250610/lukashenko-858386056.html

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александр лукашенко, картофель, дефицит