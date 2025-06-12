https://1prime.ru/20250612/kazakhstan-858431835.html

Казахстан и Starlink договорились о сотрудничестве в интернет-сфере

Казахстан и Starlink договорились о сотрудничестве в интернет-сфере - 12.06.2025, ПРАЙМ

Казахстан и Starlink договорились о сотрудничестве в интернет-сфере

Власти Казахстана и компания Starlink, подразделение американской частной аэрокосмической компании SpaceX, заключили соглашение о соблюдении требований... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T09:54+0300

2025-06-12T09:54+0300

2025-06-12T09:54+0300

технологии

казахстан

starlink

spacex

https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg

АЛМА-АТА, 12 июн - ПРАЙМ. Власти Казахстана и компания Starlink, подразделение американской частной аэрокосмической компании SpaceX, заключили соглашение о соблюдении требований национального законодательства при предоставлении спутникового интернета на территории республики, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. "Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Казахстан и компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) подписали соглашение о соблюдении компанией Starlink требований законодательства республики Казахстан при предоставлении спутникового интернета на территории стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте цифрового ведомства. Уточняется, что документ предусматривает официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink для населения Казахстана - старт ожидается в третьем квартале 2025 года. В министерстве отметили, что реализация проекта с Starlink обеспечит высокоскоростным спутниковым интернетом отдаленные регионы Казахстана. Так, связь станет доступной для сельских школ, медучреждений и мобильных служб в труднодоступных районах, где невозможно провести оптоволокно. "Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательские оборудования. В настоящее время продолжается согласование технических и организационных условий, включая параметры предоставления услуг для частных пользователей", - говорится в сообщении. Девятого июня пресс-служба минцифры сообщила, что к концу 2027 года планируется обеспечить высокоскоростным интернетом более 3 тысяч сел, что охватит 99% всех сельских населенных пунктов Казахстана. В начале года глава цифрового ведомства Жаслан Мадиев также заявил, что в конце 2027 года мобильный интернет станет доступен на всех автодорогах республиканского и областного значения в Казахстане.

https://1prime.ru/20250610/kazakhstan-858364917.html

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, казахстан, starlink, spacex