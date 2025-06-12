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Россия и КНДР обсудят расширение авиасообщения, сообщили в МИД - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Россия и КНДР обсудят расширение авиасообщения, сообщили в МИД
Россия и КНДР обсудят расширение авиасообщения, сообщили в МИД - 12.06.2025, ПРАЙМ
Россия и КНДР обсудят расширение авиасообщения, сообщили в МИД
Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T09:29+0300
2025-06-12T09:29+0300
политика
россия
кндр
мид
мария захарова
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ведутся переговоры и о расширении географии авиационного сообщения", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она добавила, что возобновление прямого железнодорожного сообщения Москва - Пхеньян и Хабаровск - Пхеньян послужит надежной материальной основой для дальнейшего развития добрососедских двусторонних отношений. "Все это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях", - подчеркнула Захарова.
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россия, кндр, мид, мария захарова
Политика, РОССИЯ, КНДР, МИД, Мария Захарова
09:29 12.06.2025
 
Россия и КНДР обсудят расширение авиасообщения, сообщили в МИД

Захарова: Россия и КНДР ведут переговоры о расширении географии авиасообщения

© POOL | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россия и КНДР ведут переговоры о расширении авиационного сообщения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ведутся переговоры и о расширении географии авиационного сообщения", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она добавила, что возобновление прямого железнодорожного сообщения Москва - Пхеньян и Хабаровск - Пхеньян послужит надежной материальной основой для дальнейшего развития добрососедских двусторонних отношений. "Все это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях", - подчеркнула Захарова.
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ПолитикаРОССИЯКНДРМИДМария Захарова
 
 
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