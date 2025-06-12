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Кнессет Израиля проголосовал против законопроекта о его роспуске - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Кнессет Израиля проголосовал против законопроекта о его роспуске
Кнессет Израиля проголосовал против законопроекта о его роспуске - 12.06.2025, ПРАЙМ
Кнессет Израиля проголосовал против законопроекта о его роспуске
Большинство членов израильского кнессета (парламента) проголосовали против законопроекта о его роспуске, сообщает издание Times of Israel. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T04:38+0300
2025-06-12T04:38+0300
экономика
общество
москва
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Большинство членов израильского кнессета (парламента) проголосовали против законопроекта о его роспуске, сообщает издание Times of Israel. "Поддержанный оппозицией законопроект о роспуске кнессета не прошел предварительное пленарное чтение: законодатели проголосовали против в соотношении 62 к 51 после того, как большинство ультраортодоксальных законодателей согласились не поддерживать это предложение", - сообщает издание. Как отмечается, провал законопроекта означает, что оппозиция не сможет вновь подать ходатайство о роспуске парламента в течение следующих шести месяцев. Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила на прошлой неделе, что правящая коалиция премьера страны Биньямина Нетаньяху оказалась на грани развала, так как блок религиозных партий угрожал выйти из нее из-за неспособности урегулировать споры о службе ортодоксальной еврейской молодежи в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Оппозиционные партии на фоне этих событий объявили, что на этой неделе внесут на пленуме кнессета законопроект о роспуске его нынешнего созыва.
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40
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общество , москва, биньямин нетаньяху
Экономика, Общество , МОСКВА, Биньямин Нетаньяху
04:38 12.06.2025
 
Кнессет Израиля проголосовал против законопроекта о его роспуске

Times of Israel: большинство членов кнессета проголосовали против роспуска парламента

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Большинство членов израильского кнессета (парламента) проголосовали против законопроекта о его роспуске, сообщает издание Times of Israel.
"Поддержанный оппозицией законопроект о роспуске кнессета не прошел предварительное пленарное чтение: законодатели проголосовали против в соотношении 62 к 51 после того, как большинство ультраортодоксальных законодателей согласились не поддерживать это предложение", - сообщает издание.
Как отмечается, провал законопроекта означает, что оппозиция не сможет вновь подать ходатайство о роспуске парламента в течение следующих шести месяцев.
Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила на прошлой неделе, что правящая коалиция премьера страны Биньямина Нетаньяху оказалась на грани развала, так как блок религиозных партий угрожал выйти из нее из-за неспособности урегулировать споры о службе ортодоксальной еврейской молодежи в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Оппозиционные партии на фоне этих событий объявили, что на этой неделе внесут на пленуме кнессета законопроект о роспуске его нынешнего созыва.
 
ЭкономикаОбществоМОСКВАБиньямин Нетаньяху
 
 
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