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В МВФ рассказали о рисках криптовалют
В МВФ рассказали о рисках криптовалют - 12.06.2025, ПРАЙМ
В МВФ рассказали о рисках криптовалют
Криптовалюты несут в себе потенциальные риски, к которым относятся угрозы финансовой стабильности, защите потребителей и инвесторов, а также целостности рынка,... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T18:03+0300
2025-06-12T18:03+0300
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ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Криптовалюты несут в себе потенциальные риски, к которым относятся угрозы финансовой стабильности, защите потребителей и инвесторов, а также целостности рынка, заявила на вопрос РИА Новости директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Существуют некоторые потенциальные риски, которые могут возникнуть из-за криптоактивов. К ним относятся риски финансовой стабильности, защите потребителей и инвесторов, а также для целостности рынка", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге. Как подчеркнула Козак, МВФ рекомендует на государственном уровне создавать "надежную политическую основу" для эффективного смягчения рисков применения криптовалют, что общество могло пользоваться теми возможностями, которые возникают из данной технологии.
https://1prime.ru/20250611/gosduma-858417859.html
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операции с криптовалютой, финансы, банки
Экономика, операции с криптовалютой, Финансы, Банки
В МВФ рассказали о рисках криптовалют
МВФ: криптовалюты несут угрозы финансовой стабильности и целостности рынка
ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Криптовалюты несут в себе потенциальные риски, к которым относятся угрозы финансовой стабильности, защите потребителей и инвесторов, а также целостности рынка, заявила на вопрос РИА Новости директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Существуют некоторые потенциальные риски, которые могут возникнуть из-за криптоактивов. К ним относятся риски финансовой стабильности, защите потребителей и инвесторов, а также для целостности рынка", - сообщила она на вопрос агентства на брифинге.
Как подчеркнула Козак, МВФ рекомендует на государственном уровне создавать "надежную политическую основу" для эффективного смягчения рисков применения криптовалют, что общество могло пользоваться теми возможностями, которые возникают из данной технологии.
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