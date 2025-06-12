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Власти Боливии заявили о продвижении сотрудничества с Россией в сфере лития

Власти Боливии заявили о продвижении сотрудничества с Россией в сфере лития - 12.06.2025, ПРАЙМ

Власти Боливии заявили о продвижении сотрудничества с Россией в сфере лития

Власти Боливии будут продвигать сотрудничество с РФ в сфере лития, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T19:34+0300

2025-06-12T19:34+0300

2025-06-12T19:35+0300

экономика

боливия

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ЛА-ПАС, 12 июн - ПРАЙМ. Власти Боливии будут продвигать сотрудничество с РФ в сфере лития, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. "Мы будем продолжать придавать ему импульс, мы считаем Россию важным партнёром. Президент Луис Арсе ясно сказал, что "нам не нужны начальники, нам нужны партнёры", стратегические партнёры для взаимной выгоды, мы не хотим, чтобы у нас воровали наши ресурсы", - отметила министр. Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. В настоящее время контракт находится на рассмотрении парламента. Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.

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боливия, сотрудничество, россия, литий