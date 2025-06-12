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Матвиенко оценила предложения России на переговорах в Стамбуле

Матвиенко оценила предложения России на переговорах в Стамбуле - 12.06.2025, ПРАЙМ

Матвиенко оценила предложения России на переговорах в Стамбуле

Предложения России на переговорах в Стамбуле направлены на снижение напряженности во всем мире, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T05:47+0300

2025-06-12T05:47+0300

2025-06-12T05:47+0300

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Предложения России на переговорах в Стамбуле направлены на снижение напряженности во всем мире, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Следует гораздо шире оценивать предложения, выдвинутые нами на переговорах в Стамбуле, прежде всего, пункт о необходимости устранения первопричин конфликта: они в конечном счете нацелены на снижение напряженности во всем мире", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда по случаю Дня России. Политик также добавила, что ЕС и НАТО вместе с Киевом "подвели человечество к черте, за которой начинается глобальная война на полное уничтожение". "То, что она до сих пор не случилась, - всецело заслуга президента России (Владимира Путина), результат его выдержки, взвешенности, высочайшего чувства ответственности", - подчеркнула парламентарий. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. При этом 11 июня Мединский заявил о начале передачи тел погибших солдат согласно договоренностям в Стамбуле, он добавил, что РФ передала Украине 1212 тел военных ВСУ, получила 27 погибших российских бойцов. Эта работа, по его словам, продолжится "все эти дни".

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