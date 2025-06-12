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В Минэкономразвития рассказали о возможности инвестиций в Узбекистан

В Минэкономразвития рассказали о возможности инвестиций в Узбекистан - 12.06.2025, ПРАЙМ

В Минэкономразвития рассказали о возможности инвестиций в Узбекистан

Узбекистан обладает всем необходимым для вложения крупных капиталов в экономику страны, инвестировать можно и нужно, заявил РИА Новости замминистра... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T07:36+0300

2025-06-12T07:36+0300

2025-06-12T08:01+0300

экономика

россия

финансы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 июн - ПРАЙМ. Узбекистан обладает всем необходимым для вложения крупных капиталов в экономику страны, инвестировать можно и нужно, заявил РИА Новости замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. "Мы стараемся больше разъяснять нашим потенциальным инвесторам, что вкладывать инвестиции в Республику Узбекистан можно и нужно, что уже зрелость и цифровая, и регуляторная (есть - ред.). Здесь в республике более чем достаточно для того, чтобы сюда вкладывать крупные капиталы, создавать совместные предприятия и за счет этого делать серьезный глобальный бизнес, в том числе не только для взаимной торговли, но и создавать продукты, которые могут быть конкурентоспособными на глобальном рынке. Это наша следующая задача, которую мы будем решать с нашими коллегами", - сказал Вольвач в беседе с агентством на полях Ташкентского международного инвестиционного форума. Он добавил, что на взаимное инвестиционное сотрудничество большое влияние оказывают развитые связи между регионами. "У нас, наверное, такой тесной региональной кооперации, как с Узбекистаном, ну, разве что Беларусь может похвастаться, когда практически каждый регион Российской Федерации и каждая область Республики Узбекистан связаны между собой торговлей, инвестициями, культурными, образовательными обменами. И это очень важно", - отметил Вольвач. Замминистра напомнил, что президенты России и Узбекистана своим решением создали совет глав регионов. "Вся повестка находится на очень строгом контроле у лидеров наших стран. Мы следим за тем, чтобы повестка была содержательной, наполненной, продуманной. Когда идут какие-то взаимные кооперационные связи, проекты, контракты, чтобы они шли именно на взаимодополнение, на то, чтобы там, где у нас есть возможность, восполнить через экспорт, через импорт те или иные недостающие ресурсы, либо товарные группы в регионе России за счет поставок из регионов Узбекистана, это будет делаться. Даже крупные, крупные инвестиционные проекты от горнодобывающих, нефтедобывающих, нефтегазоперерабатывающих, они все равно находятся в регионах", - подчеркнул он. В Ташкенте 10-12 июня проводится 4-й Ташкентский международный инвестиционный форум. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств.

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россия, финансы, узбекистан