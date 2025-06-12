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В МВФ дали рекомендации России по монетарной политике
В МВФ дали рекомендации России по монетарной политике - 12.06.2025, ПРАЙМ
В МВФ дали рекомендации России по монетарной политике
Инфляция остается вызовом для России, поэтому уместно, чтобы власти страны сохраняли жесткую денежно-кредитную политику, заявила директор департамента... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T18:18+0300
2025-06-12T18:18+0300
2025-06-12T18:19+0300
экономика
мвф
россия
инфляция
монетарная политика
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ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Инфляция остается вызовом для России, поэтому уместно, чтобы власти страны сохраняли жесткую денежно-кредитную политику, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. "Инфляционный вызов для России сохраняется, поэтому уместно, чтобы денежно-кредитная политика оставалась жесткой", - сообщила она журналистам на брифинге. По ее словам, после перегрева в 2024 году, в российской экономике наблюдается замедление темпов роста при "относительно высокой инфляции". "Центральный банк действительно впервые снизил ключевую ставку с 21% до 20%... действия, предпринятые Центральным банком, были ответом на замедление роста, а также на некоторое ослабление инфляционного давления", - указала представитель МВФ. Козак добавила, что МВФ сохраняет прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,5%.
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мвф, россия, инфляция, монетарная политика
Экономика, МВФ, РОССИЯ, инфляция, монетарная политика
В МВФ дали рекомендации России по монетарной политике
МВФ: властям России уместно сохранить жесткую монетарную политику
ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Инфляция остается вызовом для России, поэтому уместно, чтобы власти страны сохраняли жесткую денежно-кредитную политику, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.
"Инфляционный вызов для России сохраняется, поэтому уместно, чтобы денежно-кредитная политика оставалась жесткой", - сообщила она журналистам на брифинге.
По ее словам, после перегрева в 2024 году, в российской экономике наблюдается замедление темпов роста при "относительно высокой инфляции".
"Центральный банк действительно впервые снизил ключевую ставку с 21% до 20%... действия, предпринятые Центральным банком, были ответом на замедление роста, а также на некоторое ослабление инфляционного давления", - указала представитель МВФ.
Дума поддержала призыв к БРИКС реформировать Всемирный банк и МВФ
Козак добавила, что МВФ сохраняет прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на уровне 1,5%.