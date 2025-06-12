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МВФ проверит, как Киев выполняет требования по кредиту после дефолта - 12.06.2025, ПРАЙМ
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МВФ проверит, как Киев выполняет требования по кредиту после дефолта
МВФ проверит, как Киев выполняет требования по кредиту после дефолта - 12.06.2025, ПРАЙМ
МВФ проверит, как Киев выполняет требования по кредиту после дефолта
Международный валютный фонд (МВФ) оценит выполнение Украиной требований, предусмотренных действующей кредитной программой, на фоне допущенного Киевом... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T18:24+0300
2025-06-12T18:24+0300
экономика
мвф
украина
дефолт
требования
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ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценит выполнение Украиной требований, предусмотренных действующей кредитной программой, на фоне допущенного Киевом технического дефолта по своим обязательствам, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости. "Персонал (МВФ - ред.) оценит, выполняются ли требования в соответствии с политикой предоставления средств в счет погашения задолженности", - ответила она на вопрос агентства на брифинге, комментируя допущенный Украиной дефолт по своим обязательствам. Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings в среду объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC". В конце мая министерство финансов Украины заявило, что не будет осуществлять платеж в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года. ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.
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мвф, украина, дефолт, требования
Экономика, МВФ, УКРАИНА, дефолт, требования
18:24 12.06.2025
 
МВФ проверит, как Киев выполняет требования по кредиту после дефолта

МВФ оценит выполнение Киевом требований по кредиту после допущенного дефолта

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценит выполнение Украиной требований, предусмотренных действующей кредитной программой, на фоне допущенного Киевом технического дефолта по своим обязательствам, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости.
"Персонал (МВФ - ред.) оценит, выполняются ли требования в соответствии с политикой предоставления средств в счет погашения задолженности", - ответила она на вопрос агентства на брифинге, комментируя допущенный Украиной дефолт по своим обязательствам.
Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в среду объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC".
В конце мая министерство финансов Украины заявило, что не будет осуществлять платеж в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
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ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.
 
ЭкономикаМВФУКРАИНАдефолттребования
 
 
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