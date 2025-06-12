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В США сенатора-демократа вытолкнули с пресс-конференции министра

В США сенатора-демократа вытолкнули с пресс-конференции министра - 12.06.2025, ПРАЙМ

В США сенатора-демократа вытолкнули с пресс-конференции министра

Сенатора-демократа от штата Калифорния Алекса Падилью скрутили и вытолкнули из помещения, где проходила пресс-конференция министра внутренней безопасности США... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T23:20+0300

2025-06-12T23:20+0300

2025-06-12T23:22+0300

происшествия

сша

сенатор

калифорния

пресс-конференция

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Сенатора-демократа от штата Калифорния Алекса Падилью скрутили и вытолкнули из помещения, где проходила пресс-конференция министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, сообщает телеканал NBC. Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе. На распространенных в социальных сетях видео видно, как Падилью схватили и вытолкнули из помещения, когда он сказал, что у него есть "вопросы к министру". Офис Падильи также поделился с телеканалом видео, на котором сенатора выводят в коридор и толкают лицом вперед на землю. Затем офицеры в жилетах с логотипом ФБР надевают на него наручники. Как отмечается, впоследствии Падилья был освобожден. Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер резко осудил "грубое обращение с сенатором Соединенных Штатов", заявив, что требует "немедленных ответов о том, что, черт возьми, произошло". Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал инцидент возмутительным, диктаторским и постыдным. "(Президент США Дональд - ред.) Трамп и его ударные отряды вышли из-под контроля. Это должно прекратиться немедленно", – написал он в соцсети Х. Еще один сенатор от Калифорнии, Адам Шифф призвал Ноэм уйти в отставку и провести расследование произошедшего.

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сша, сенатор, калифорния, пресс-конференция