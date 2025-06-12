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В Кремле отреагировали на поздравление от Рубио с Днем России
В Кремле отреагировали на поздравление от Рубио с Днем России - 12.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле отреагировали на поздравление от Рубио с Днем России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от госсекретаря США Марко Рубио с Днем России. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T17:44+0300
2025-06-12T17:44+0300
2025-06-12T17:44+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от госсекретаря США Марко Рубио с Днем России. В четверг госдеп США сообщил, что Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной. "Это очень позитивная новость", - сказал Песков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя поздравление Рубио.Как отметил Песков, поздравление госсекретаря США в очередной раз доказывает различие позиций бывшей и действующей администраций США. Подход нынешнего американского руководства, выступающего за диалог с Москвой, по словам пресс-секретаря, совпадает с позицией России, несмотря на некоторые разногласия.
https://1prime.ru/20250611/peskov-858404887.html
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россия, сша, дмитрий песков, марко рубио
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Марко Рубио
В Кремле отреагировали на поздравление от Рубио с Днем России
Песков: поздравление от Рубио с Днем России доказывает схожесть позиций РФ и США
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от госсекретаря США Марко Рубио с Днем России.
В четверг госдеп США сообщил, что Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной.
"Это очень позитивная новость", - сказал Песков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя поздравление Рубио.
Как отметил Песков, поздравление госсекретаря США в очередной раз доказывает различие позиций бывшей и действующей администраций США. Подход нынешнего американского руководства, выступающего за диалог с Москвой, по словам пресс-секретаря, совпадает с позицией России, несмотря на некоторые разногласия.
Песков рассказал о решении иранского ядерного вопроса