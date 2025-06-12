https://1prime.ru/20250612/peskov-858442560.html

В Кремле отреагировали на поздравление от Рубио с Днем России

В Кремле отреагировали на поздравление от Рубио с Днем России - 12.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле отреагировали на поздравление от Рубио с Днем России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от госсекретаря США Марко Рубио с Днем России. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T17:44+0300

2025-06-12T17:44+0300

2025-06-12T17:44+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

марко рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/16/856909949_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_a7db86c9fc276f502f3dcf218b1196ac.jpg

МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал положительной новостью поздравление от госсекретаря США Марко Рубио с Днем России. В четверг госдеп США сообщил, что Рубио поздравил россиян с Днем России и подчеркнул приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с РФ ради мира с Украиной. "Это очень позитивная новость", - сказал Песков корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя поздравление Рубио.Как отметил Песков, поздравление госсекретаря США в очередной раз доказывает различие позиций бывшей и действующей администраций США. Подход нынешнего американского руководства, выступающего за диалог с Москвой, по словам пресс-секретаря, совпадает с позицией России, несмотря на некоторые разногласия.

https://1prime.ru/20250611/peskov-858404887.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дмитрий песков, марко рубио