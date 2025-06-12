https://1prime.ru/20250612/proekty-858437850.html

Россия и Узбекистан до конца года согласуют первые проекты инвестплатформы

Россия и Узбекистан до конца года согласуют первые проекты инвестплатформы - 12.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Узбекистан до конца года согласуют первые проекты инвестплатформы

Первый перечень проектов в рамках инвестиционной платформы России и Узбекистана будет согласован к заседанию двусторонней межправительственной комиссии до конца | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T14:37+0300

2025-06-12T14:37+0300

2025-06-12T14:37+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июн - ПРАЙМ. Первый перечень проектов в рамках инвестиционной платформы России и Узбекистана будет согласован к заседанию двусторонней межправительственной комиссии до конца текущего года, сообщила пресс-служба министерства экономического развития России. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Во время встречи они обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, включая торговлю, промышленную кооперацию, инвестиции и туризм. "Растет взаимный интерес бизнеса к национальным экономикам. Особое внимание уделяется инвестициям и совместным проектам в промышленности, энергетике и фармацевтике. В Узбекистане работают более 3 тысяч российских компаний, а для поддержки новых инициатив и финансирования новых перспективных проектов создана инвестиционная платформа. Первый перечень проектов в ее рамках будет согласован к заседанию межправительственной комиссии до конца 2025 года", - говорится в сообщении. Решение о создании совместной инвестиционной платформы России и Узбекистана с начальным капиталом в 500 миллионов долларов было принято по итогам встречи глав государств в мае прошлого года. В Минэкономразвития отметили, что за последние пять лет товарооборот между странами вырос в 1,7 раза, превысив 10 миллиардов долларов. К 2030 году объем взаимной торговли предполагается утроить. "За последние годы Россия и Узбекистан набрали хорошие темпы сотрудничества. Расширилась двусторонняя повестка, стало больше совместных проектов – как в экономике, так и в гуманитарной сфере. И что важно – стало больше контактов: на уровне правительств наших стран, бизнеса. Это помогает своевременно решать вопросы и быстрее двигаться вперед", - приводит пресс-служба слова Решетникова.

https://1prime.ru/20250612/uzbekistan-858433545.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия