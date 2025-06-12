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Россия и Узбекистан до конца года согласуют первые проекты инвестплатформы - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Россия и Узбекистан до конца года согласуют первые проекты инвестплатформы
Россия и Узбекистан до конца года согласуют первые проекты инвестплатформы - 12.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан до конца года согласуют первые проекты инвестплатформы
Первый перечень проектов в рамках инвестиционной платформы России и Узбекистана будет согласован к заседанию двусторонней межправительственной комиссии до конца | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T14:37+0300
2025-06-12T14:37+0300
россия
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ТАШКЕНТ, 12 июн - ПРАЙМ. Первый перечень проектов в рамках инвестиционной платформы России и Узбекистана будет согласован к заседанию двусторонней межправительственной комиссии до конца текущего года, сообщила пресс-служба министерства экономического развития России. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Во время встречи они обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, включая торговлю, промышленную кооперацию, инвестиции и туризм. "Растет взаимный интерес бизнеса к национальным экономикам. Особое внимание уделяется инвестициям и совместным проектам в промышленности, энергетике и фармацевтике. В Узбекистане работают более 3 тысяч российских компаний, а для поддержки новых инициатив и финансирования новых перспективных проектов создана инвестиционная платформа. Первый перечень проектов в ее рамках будет согласован к заседанию межправительственной комиссии до конца 2025 года", - говорится в сообщении. Решение о создании совместной инвестиционной платформы России и Узбекистана с начальным капиталом в 500 миллионов долларов было принято по итогам встречи глав государств в мае прошлого года. В Минэкономразвития отметили, что за последние пять лет товарооборот между странами вырос в 1,7 раза, превысив 10 миллиардов долларов. К 2030 году объем взаимной торговли предполагается утроить. "За последние годы Россия и Узбекистан набрали хорошие темпы сотрудничества. Расширилась двусторонняя повестка, стало больше совместных проектов – как в экономике, так и в гуманитарной сфере. И что важно – стало больше контактов: на уровне правительств наших стран, бизнеса. Это помогает своевременно решать вопросы и быстрее двигаться вперед", - приводит пресс-служба слова Решетникова.
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россия
РОССИЯ
14:37 12.06.2025
 
Россия и Узбекистан до конца года согласуют первые проекты инвестплатформы

Минэкономразвития: РФ и Узбекистан до конца года согласуют проекты инвестплатформы

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 12 июн - ПРАЙМ. Первый перечень проектов в рамках инвестиционной платформы России и Узбекистана будет согласован к заседанию двусторонней межправительственной комиссии до конца текущего года, сообщила пресс-служба министерства экономического развития России.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в четверг в рамках IV Ташкентского международного инвестиционного форума встретился с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым. Во время встречи они обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, включая торговлю, промышленную кооперацию, инвестиции и туризм.
"Растет взаимный интерес бизнеса к национальным экономикам. Особое внимание уделяется инвестициям и совместным проектам в промышленности, энергетике и фармацевтике. В Узбекистане работают более 3 тысяч российских компаний, а для поддержки новых инициатив и финансирования новых перспективных проектов создана инвестиционная платформа. Первый перечень проектов в ее рамках будет согласован к заседанию межправительственной комиссии до конца 2025 года", - говорится в сообщении.
Решение о создании совместной инвестиционной платформы России и Узбекистана с начальным капиталом в 500 миллионов долларов было принято по итогам встречи глав государств в мае прошлого года.
В Минэкономразвития отметили, что за последние пять лет товарооборот между странами вырос в 1,7 раза, превысив 10 миллиардов долларов. К 2030 году объем взаимной торговли предполагается утроить.
"За последние годы Россия и Узбекистан набрали хорошие темпы сотрудничества. Расширилась двусторонняя повестка, стало больше совместных проектов – как в экономике, так и в гуманитарной сфере. И что важно – стало больше контактов: на уровне правительств наших стран, бизнеса. Это помогает своевременно решать вопросы и быстрее двигаться вперед", - приводит пресс-служба слова Решетникова.
Флаг Узбекистана
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