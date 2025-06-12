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Полиция Дубая задержала бывшего игрока "Спартака", передают СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Полиция Дубая задержала бывшего игрока "Спартака", передают СМИ
Полиция Дубая задержала бывшего игрока "Спартака", передают СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
Полиция Дубая задержала бывшего игрока "Спартака", передают СМИ
Полиция Дубая задержала бывшего игрока "Спартака" Квинси Промеса, он помещен в следственный изолятор, сообщила в четверг газета Telegraaf. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T22:21+0300
2025-06-12T22:22+0300
происшествия
оаэ
дубай
арест
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ГААГА, 12 июн - ПРАЙМ. Полиция Дубая задержала бывшего игрока "Спартака" Квинси Промеса, он помещен в следственный изолятор, сообщила в четверг газета Telegraaf. "Полиция Дубая задержала Промеса в четверг", - пишет газета. Сообщается, что футболист был помещен в следственный изолятор. Адвокат Промеса подтвердил газете факт задержания, но от дальнейших комментариев отказался. Как отмечается, если нидерландский футболист был взят под стражу по запросу прокуратуры Нидерландов о его экстрадиции, его доставят в Нидерланды в сопровождении Королевской военной полиции. В этом случае ему придется отбывать наказание сроком семь с половиной лет. Во вторник в Апелляционном суде Амстердама состоялось предварительное заседание по апелляциям Промеса. В ходе слушания был рассмотрен запрос защиты футболиста о приостановке действия ранее выданного судом постановления о его аресте. Суд отклонил запрос защиты. В Нидерландах в отношении Промеса, проживающего в Дубае, заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина бывший игрок "Спартака" был приговорен окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения. Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его признали виновным по двум уголовным делам. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая того же года Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.
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оаэ, дубай, арест
Происшествия, ОАЭ, Дубай, арест
22:21 12.06.2025 (обновлено: 22:22 12.06.2025)
 
Полиция Дубая задержала бывшего игрока "Спартака", передают СМИ

Telegraaf: полиция Дубая задержала бывшего игрока московского "Спартака" Промеса

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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ГААГА, 12 июн - ПРАЙМ. Полиция Дубая задержала бывшего игрока "Спартака" Квинси Промеса, он помещен в следственный изолятор, сообщила в четверг газета Telegraaf.
"Полиция Дубая задержала Промеса в четверг", - пишет газета.
Сообщается, что футболист был помещен в следственный изолятор.
Адвокат Промеса подтвердил газете факт задержания, но от дальнейших комментариев отказался.
Как отмечается, если нидерландский футболист был взят под стражу по запросу прокуратуры Нидерландов о его экстрадиции, его доставят в Нидерланды в сопровождении Королевской военной полиции. В этом случае ему придется отбывать наказание сроком семь с половиной лет.
Во вторник в Апелляционном суде Амстердама состоялось предварительное заседание по апелляциям Промеса. В ходе слушания был рассмотрен запрос защиты футболиста о приостановке действия ранее выданного судом постановления о его аресте. Суд отклонил запрос защиты.
В Нидерландах в отношении Промеса, проживающего в Дубае, заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина бывший игрок "Спартака" был приговорен окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата - к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.
Бывший нападающий московского "Спартака" находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его признали виновным по двум уголовным делам. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая того же года Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт "Спартака" с Промесом истек 30 июня 2024 года.
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
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