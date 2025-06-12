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В Сиэттле протестующие устраивают беспорядки

В Сиэттле протестующие устраивают беспорядки - 12.06.2025, ПРАЙМ

В Сиэттле протестующие устраивают беспорядки

Протестующие в Сиэттле в штате Вашингтон запускают фейерверки и бросают камни в полицейских, сообщают местные правоохранители. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T10:12+0300

2025-06-12T10:12+0300

2025-06-12T10:12+0300

общество

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протесты

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Протестующие в Сиэттле в штате Вашингтон запускают фейерверки и бросают камни в полицейских, сообщают местные правоохранители. После вспыхнувших беспорядков в Лос-Анджелесе в ответ на рейд ICE протесты и демонстрации против политики администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, в том числе и на штат Вашингтон. "Отдельные люди... начали запускать фейерверки и бросать камни в офицеров. Толпе приказано разойтись", - говорится в сообщении департамента полиции Сиэттла в соцсети X. Газета Seattle Times утверждает, что в основном вечер протеста прошел мирно, однако несколько протестующих начали заниматься вандализмом. По данным газеты, на улицы города вышли сотни человек. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.

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общество , вашингтон, сша, дональд трамп, ice, белый дом, протесты