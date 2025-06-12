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Лос-Анджелес готовится к новым протестам - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Лос-Анджелес готовится к новым протестам
Лос-Анджелес готовится к новым протестам - 12.06.2025, ПРАЙМ
Лос-Анджелес готовится к новым протестам
Лос-Анджелес готовится к очередным протестам против миграционной политики действующих властей: коммунальщики отмывают стены от граффити, владельцы бизнеса -... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T00:00+0300
2025-06-12T00:00+0300
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 12 июн - ПРАЙМ. Лос-Анджелес готовится к очередным протестам против миграционной политики действующих властей: коммунальщики отмывают стены от граффити, владельцы бизнеса - заколачивают витрины своих магазинов в ожидании возможных погромов, передает корреспондент РИА Новости. После комендантского часа (20.00-06.00 по местному времени) ситуация в городе стабилизировалась. В центре города много людей, открыты рестораны, ходит общественный транспорт. В местах, где ранее проходили протесты, работают коммунальщики: они отмывают и закрашивают граффити, которые оставили протестующие. Также к новым возможным ночным погромам готовятся и владельцы бизнеса. Они заколачивают витрины фанерами. По состоянию на 13.30 (23.30 мск), остановка в центре города остается спокойной. Возле городской ратуши проходят немногочисленные мирные протесты. Полиция не вмешивается. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
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бизнес, общество , белый дом
Бизнес, Общество , Белый дом
00:00 12.06.2025
 
Лос-Анджелес готовится к новым протестам

Власти Лос-Анджелеса готовятся к новым протестам против миграционной политики

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Лос-Анджелесе
Участники акции протеста в Лос-Анджелесе - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния), 12 июн - ПРАЙМ. Лос-Анджелес готовится к очередным протестам против миграционной политики действующих властей: коммунальщики отмывают стены от граффити, владельцы бизнеса - заколачивают витрины своих магазинов в ожидании возможных погромов, передает корреспондент РИА Новости.
После комендантского часа (20.00-06.00 по местному времени) ситуация в городе стабилизировалась. В центре города много людей, открыты рестораны, ходит общественный транспорт.
В местах, где ранее проходили протесты, работают коммунальщики: они отмывают и закрашивают граффити, которые оставили протестующие. Также к новым возможным ночным погромам готовятся и владельцы бизнеса. Они заколачивают витрины фанерами.
По состоянию на 13.30 (23.30 мск), остановка в центре города остается спокойной. Возле городской ратуши проходят немногочисленные мирные протесты. Полиция не вмешивается.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город 2 тысяч бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
Участники акции протеста в Лос-Анджелесе - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
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