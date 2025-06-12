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В Лос-Анджелесе полиция отпустила большинство окруженных протестующих - 12.06.2025, ПРАЙМ
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В Лос-Анджелесе полиция отпустила большинство окруженных протестующих
В Лос-Анджелесе полиция отпустила большинство окруженных протестующих - 12.06.2025, ПРАЙМ
В Лос-Анджелесе полиция отпустила большинство окруженных протестующих
Полиция в Лос-Анджелесе задержала несколько протестующих в окруженной толпе, после чего отпустила остальных, передает корреспондент РИА Новости. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T08:31+0300
2025-06-12T08:31+0300
сша
протесты
полиция
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн - ПРАЙМ. Полиция в Лос-Анджелесе задержала несколько протестующих в окруженной толпе, после чего отпустила остальных, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция взяла в оцепление большую группу протестующих. Люди выходили из укрытий с поднятыми руками. Спустя порядка 20 минут после окружения силовики приступили к арестам. Вероятно, задерживали самых активных протестующих. Немногим позже отпустили и всех остальных, включая и журналистов. "Если вы вернитесь, будете арестованы", - выкрикнул один из силовиков.
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сша, протесты, полиция
США, протесты, полиция
08:31 12.06.2025
 
В Лос-Анджелесе полиция отпустила большинство окруженных протестующих

Полиция в Лос-Анджелесе отпустила нескольких протестующих после задержания

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПолиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн - ПРАЙМ. Полиция в Лос-Анджелесе задержала несколько протестующих в окруженной толпе, после чего отпустила остальных, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее полиция взяла в оцепление большую группу протестующих. Люди выходили из укрытий с поднятыми руками.
Спустя порядка 20 минут после окружения силовики приступили к арестам. Вероятно, задерживали самых активных протестующих. Немногим позже отпустили и всех остальных, включая и журналистов. "Если вы вернитесь, будете арестованы", - выкрикнул один из силовиков.
Участники акции протеста в Лос-Анджелесе - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
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