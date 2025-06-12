https://1prime.ru/20250612/protesty-858430597.html

В Лос-Анджелесе полиция отпустила большинство окруженных протестующих

В Лос-Анджелесе полиция отпустила большинство окруженных протестующих - 12.06.2025, ПРАЙМ

В Лос-Анджелесе полиция отпустила большинство окруженных протестующих

Полиция в Лос-Анджелесе задержала несколько протестующих в окруженной толпе, после чего отпустила остальных, передает корреспондент РИА Новости. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T08:31+0300

2025-06-12T08:31+0300

2025-06-12T08:31+0300

сша

протесты

полиция

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 12 июн - ПРАЙМ. Полиция в Лос-Анджелесе задержала несколько протестующих в окруженной толпе, после чего отпустила остальных, передает корреспондент РИА Новости. Ранее полиция взяла в оцепление большую группу протестующих. Люди выходили из укрытий с поднятыми руками. Спустя порядка 20 минут после окружения силовики приступили к арестам. Вероятно, задерживали самых активных протестующих. Немногим позже отпустили и всех остальных, включая и журналистов. "Если вы вернитесь, будете арестованы", - выкрикнул один из силовиков.

https://1prime.ru/20250612/protesty-858426209.html

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сша, протесты, полиция