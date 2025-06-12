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Губернатор Флориды разрешил жителям штата таранить протестующих - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Губернатор Флориды разрешил жителям штата таранить протестующих
Губернатор Флориды разрешил жителям штата таранить протестующих - 12.06.2025, ПРАЙМ
Губернатор Флориды разрешил жителям штата таранить протестующих
Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители его штата имеют право таранить протестующих, если спасаются от них на машине, сообщает журнал Newsweek. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T18:52+0300
2025-06-12T18:53+0300
происшествия
сша
флорида
протесты
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители его штата имеют право таранить протестующих, если спасаются от них на машине, сообщает журнал Newsweek. "У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете на машине по одной из таких улиц, и появляется толпа, которая окружает ваш автомобиль и угрожает вам, у вас есть право спасаться бегством. Поэтому если вы уезжаете от них и врезаетесь в одного из этих людей, то их вина в том, что вступили с вами в столкновение", - заявил Десантис, слова которого приводит журнал. Издание пишет, что глава Флориды сделал такое заявление в ходе шоу Rubin Report. По этим данным, Десантис подчеркнул, что вина при подобном столкновении будет лежать на самом сбитом протестующем. Заместитель пресс-секретаря канцелярии губернатора Флориды Молли Бест в комментарии журналу заявила, что власти Флориды не оправдывают насилие, однако считают, что у жителей штата есть право защищать себя и свои семьи. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата. После вспыхнувших беспорядков в Лос-Анджелесе в ответ на рейд ICE протесты и демонстрации против политики администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, в том числе и на штат Вашингтон.
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сша, флорида, протесты
Происшествия, США, Флорида, протесты
18:52 12.06.2025 (обновлено: 18:53 12.06.2025)
 
Губернатор Флориды разрешил жителям штата таранить протестующих

Десантис: жители Флориды могут таранить протестующих, спасаясь от них на машине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастнки акции протеста в Лос-Анджелесе
Участнки акции протеста в Лос-Анджелесе - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что жители его штата имеют право таранить протестующих, если спасаются от них на машине, сообщает журнал Newsweek.
"У нас также есть политика, согласно которой, если вы едете на машине по одной из таких улиц, и появляется толпа, которая окружает ваш автомобиль и угрожает вам, у вас есть право спасаться бегством. Поэтому если вы уезжаете от них и врезаетесь в одного из этих людей, то их вина в том, что вступили с вами в столкновение", - заявил Десантис, слова которого приводит журнал.
Издание пишет, что глава Флориды сделал такое заявление в ходе шоу Rubin Report.
По этим данным, Десантис подчеркнул, что вина при подобном столкновении будет лежать на самом сбитом протестующем.
Участники акции протеста в Лос-Анджелесе - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
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Заместитель пресс-секретаря канцелярии губернатора Флориды Молли Бест в комментарии журналу заявила, что власти Флориды не оправдывают насилие, однако считают, что у жителей штата есть право защищать себя и свои семьи.
Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
После вспыхнувших беспорядков в Лос-Анджелесе в ответ на рейд ICE протесты и демонстрации против политики администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с незаконными мигрантами также прошли в других городах штата Калифорния, включая Сан-Франциско. Позже волна протестов распространилась и на другие штаты страны, в том числе и на штат Вашингтон.
 
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