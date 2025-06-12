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РФ останется лидером по экспорту пшеницы в 2025 и 2026 годах, заявили в ФАО

РФ останется лидером по экспорту пшеницы в 2025 и 2026 годах, заявили в ФАО - 12.06.2025, ПРАЙМ

РФ останется лидером по экспорту пшеницы в 2025 и 2026 годах, заявили в ФАО

Россия останется крупнейшим в мире экспортером пшеницы в текущем и следующем сельскохозяйственных годах, продолжит занимать более пятой части в глобальных... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T18:21+0300

2025-06-12T18:21+0300

2025-06-12T18:22+0300

экономика

россия

пшеница

экспорт

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фао

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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Россия останется крупнейшим в мире экспортером пшеницы в текущем и следующем сельскохозяйственных годах, продолжит занимать более пятой части в глобальных поставках, следует из расчетов РИА Новости по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Ранее в четверг организация сообщила, что глобальный экспорт пшеницы в 2024-2025 сельскохозяйственном году просядет примерно на 8% и составит минимальные за четыре года 193,3 миллиона тонн, а в следующем сезоне восстановится лишь на 3,8% - до 200,6 миллиона. "Российская Федерация, вероятно, сохранит свою позицию ведущего экспортера пшеницы в мире", - пишут аналитики ФАО. Согласно прогнозам организации, экспорт пшеницы из России в 2024-2025 сельхозгоду составит 42,6 миллиона тонн, что немного выше среднего уровня за предыдущие три года в 42 миллиона тонн. В следующем году показатель вырастет до 46,5 миллиона тонн. Таким образом, Россия будет поставлять на мировые рынки чуть более 22% и 23% соответственно, при этом в предыдущие три сельскохозяйственных года наша страна в среднем поставляла немного меньше – 20,7%. Продажи ЕС, второго крупнейшего в мире поставщика пшеницы, в этом сельскохозяйственном году просядут до 24 миллионов тонн после среднего значения в 32,7 миллиона за предыдущие три сезона. Уже в следующем году экспорт восстановится до 30,7 миллиона тонн. Третье место в этом году может занять Канада, которая, по прогнозу ФАО, нарастит экспорт на 19% по сравнению со средним значением за прошлые сезоны, до 26 миллионов тонн, а в следующем немного снизит – до 25,5 миллиона тонн. Австралия же опустится на четвертое место: ее поставки в этом году ожидаются на уровне 23,5 миллиона тонн, что почти на 13% ниже значения за три предыдущих года, при этом и в следующем году продажи продолжат сокращаться – до 22 миллионов тонн. Экспорт США вырастет до 22 миллионов тонн с 20,3 миллиона в среднем за три предшествовавших сезона и затем останется на этом уровне. Украина же в этом году снизит поставки пшеницы на мировые рынки до 15,5 миллиона тонн с 18 миллионов за предыдущие три года, а затем они уменьшатся еще на 1 миллион тонн.

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россия, пшеница, экспорт, прогноз, фао