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Путин встретится с участниками программы "Время героев" - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Путин встретится с участниками программы "Время героев"
Путин встретится с участниками программы "Время героев" - 12.06.2025, ПРАЙМ
Путин встретится с участниками программы "Время героев"
Президент РФ Владимир Путин встретится с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев". | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T00:16+0300
2025-06-12T00:16+0300
общество
экономика
рф
москва
тамбовская область
владимир путин
дмитрий песков
ранхигс
федеральное собрание
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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин встретится с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев". Встреча пройдет в Кремле в День России, 12 июня. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это будет "большой, субстантивный разговор". НАСТОЯЩАЯ ЭЛИТА Год назад, в середине июня, президент также встречался с участниками новой кадровой программы. Тогда глава государства приезжал в Мастерскую управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске, где и состоялась встреча. Путин неоднократно называл героев спецоперации настоящей элитой страны. Он отмечал ранее, что среди участников первого потока программы "Время героев" больше 60 кавалеров Ордена мужества, а 21 носят звание Героя РФ. Россия будет и впредь опираться на таких людей, заявил тогда президент. Именно они, подчеркнул Путин, "настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны". ВРЕМЯ ГЕРОЕВ О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. Недавно стартовал второй поток программы, на который отобраны 85 человек. Они приступят к обучению уже в июне. УСПЕШНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ По словам ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, программа "Время героев" за первый год работы фактически определила новую для России и мира карьерную траекторию "с фронта – в руководители". Многие выпускники программы уже получили новые назначения на федеральном и региональном уровнях. Среди них полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев. Всего в первом потоке есть уже более 40 успешных и высоких назначений, сообщил в мае Комиссаров, отметив, что это "не предел". Участники программы, еще не получившие назначения, остаются в кадровом резерве и все они так или иначе будут востребованы, подчеркивал ранее пресс-секретарь президента Песков.
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40
192
40
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5
4.7
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40
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40
общество , рф, москва, тамбовская область, владимир путин, дмитрий песков, ранхигс, федеральное собрание
Общество , Экономика, РФ, МОСКВА, Тамбовская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, РАНХиГС, Федеральное собрание
00:16 12.06.2025
 
Путин встретится с участниками программы "Время героев"

Путин встретится с участниками программы "Время героев"

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МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин встретится с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев".
Встреча пройдет в Кремле в День России, 12 июня. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, это будет "большой, субстантивный разговор".
НАСТОЯЩАЯ ЭЛИТА
Год назад, в середине июня, президент также встречался с участниками новой кадровой программы. Тогда глава государства приезжал в Мастерскую управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске, где и состоялась встреча.
Путин неоднократно называл героев спецоперации настоящей элитой страны. Он отмечал ранее, что среди участников первого потока программы "Время героев" больше 60 кавалеров Ордена мужества, а 21 носят звание Героя РФ.
Россия будет и впредь опираться на таких людей, заявил тогда президент. Именно они, подчеркнул Путин, "настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны".
ВРЕМЯ ГЕРОЕВ
О старте новой кадровой программы для ветеранов и участников СВО под названием "Время героев" президент объявил в прошлом году в послании Федеральному собранию. Как отмечал глава государства, ее участниками должны стать люди, проявившие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных, компетентных управленцев из числа участников и ветеранов спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти.
Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Обучение 83 участников в рамках первого потока началось в мае 2024 года. Недавно стартовал второй поток программы, на который отобраны 85 человек. Они приступят к обучению уже в июне.
УСПЕШНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
По словам ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, программа "Время героев" за первый год работы фактически определила новую для России и мира карьерную траекторию "с фронта – в руководители".
Многие выпускники программы уже получили новые назначения на федеральном и региональном уровнях. Среди них полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения первых" Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев.
Всего в первом потоке есть уже более 40 успешных и высоких назначений, сообщил в мае Комиссаров, отметив, что это "не предел". Участники программы, еще не получившие назначения, остаются в кадровом резерве и все они так или иначе будут востребованы, подчеркивал ранее пресс-секретарь президента Песков.
 
ЭкономикаОбществоРФМОСКВАТамбовская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковРАНХиГСФедеральное собрание
 
 
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