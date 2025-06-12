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Путин поздравил россиян с Днем России - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Путин поздравил россиян с Днем России
Путин поздравил россиян с Днем России - 12.06.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил россиян с Днем России
Президент РФ Владимир Путин россиян с Днем России, отметив, что этот праздник символизирует мощь страны. Агентство ПРАЙМ собрало главные заявления российского... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T12:46+0300
2025-06-12T12:51+0300
россия
владимир путин
день россии
общество
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин россиян с Днем России, отметив, что этот праздник символизирует мощь страны. Агентство ПРАЙМ собрало главные заявления российского лидера.Основные заявления Путина:&quot;Такая цельность восприятия России - наше общее, важнейшее достижение, а заботливое сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет&quot;Кроме того, президент выразил благодарность Героям Труда и лауреатам государственных премий за служение России.
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россия, владимир путин, день россии, общество
РОССИЯ, Владимир Путин, День России, Общество
12:46 12.06.2025 (обновлено: 12:51 12.06.2025)
 
Путин поздравил россиян с Днем России

Путин: День России символизирует мощный и непрерывный путь российского государства

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин вручил премии в области культуры
Президент Владимир Путин вручил премии в области культуры - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин россиян с Днем России, отметив, что этот праздник символизирует мощь страны. Агентство ПРАЙМ собрало главные заявления российского лидера.
Основные заявления Путина:
  • День России символизирует мощный, непрерывный путь России и ее истории и культуры;
  • преданность россиян Родине укрепляет независимость и суверенитет страны;

"Такая цельность восприятия России - наше общее, важнейшее достижение, а заботливое сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет"

Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Владимир Путин
  • сегодня страна защищает правду и справедливость, а также отстаивает традиционные ценности;
  • Россия уверенно ставит перед собой масштабные цели и достигает новых высот;
  • страна активно наращивает индустриальную и научную мощь.
Кроме того, президент выразил благодарность Героям Труда и лауреатам государственных премий за служение России.
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
Президент Азербайджана Алиев поздравил Путина с Днем России
10:34
 
РОССИЯВладимир ПутинДень РоссииОбщество
 
 
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