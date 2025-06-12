Путин поздравил россиян с Днем России
Путин: День России символизирует мощный и непрерывный путь российского государства
© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин вручил премии в области культуры
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин россиян с Днем России, отметив, что этот праздник символизирует мощь страны. Агентство ПРАЙМ собрало главные заявления российского лидера.
Основные заявления Путина:
- День России символизирует мощный, непрерывный путь России и ее истории и культуры;
- преданность россиян Родине укрепляет независимость и суверенитет страны;
"Такая цельность восприятия России - наше общее, важнейшее достижение, а заботливое сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет"
- сегодня страна защищает правду и справедливость, а также отстаивает традиционные ценности;
- Россия уверенно ставит перед собой масштабные цели и достигает новых высот;
- страна активно наращивает индустриальную и научную мощь.
Кроме того, президент выразил благодарность Героям Труда и лауреатам государственных премий за служение России.