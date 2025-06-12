https://1prime.ru/20250612/putin-858435552.html

Путин поздравил россиян с Днем России

Путин поздравил россиян с Днем России - 12.06.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил россиян с Днем России

Президент РФ Владимир Путин россиян с Днем России, отметив, что этот праздник символизирует мощь страны. Агентство ПРАЙМ собрало главные заявления российского... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T12:46+0300

2025-06-12T12:46+0300

2025-06-12T12:51+0300

россия

владимир путин

день россии

общество

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин россиян с Днем России, отметив, что этот праздник символизирует мощь страны. Агентство ПРАЙМ собрало главные заявления российского лидера.Основные заявления Путина:"Такая цельность восприятия России - наше общее, важнейшее достижение, а заботливое сыновье отношение, искренняя преданность Родине укрепляет ее силу, независимость и суверенитет"Кроме того, президент выразил благодарность Героям Труда и лауреатам государственных премий за служение России.

https://1prime.ru/20250612/azerbaydzhan-858432660.html

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россия, владимир путин, день россии, общество