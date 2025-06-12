https://1prime.ru/20250612/putin-858437413.html

Путин выразил руководству Индии соболезнования в связи с крушением самолета

Путин выразил руководству Индии соболезнования в связи с крушением самолета - 12.06.2025, ПРАЙМ

Путин выразил руководству Индии соболезнования в связи с крушением самолета

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T14:15+0300

2025-06-12T14:15+0300

2025-06-12T14:15+0300

происшествия

россия

владимир путин

индия

крушение самолета

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада", - говорится в телеграмме. Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в катастрофе. Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По последним данным, погибли 133 человека.

https://1prime.ru/20250612/samolet-858436732.html

индия

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россия, владимир путин, индия, крушение самолета