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Путин выразил руководству Индии соболезнования в связи с крушением самолета - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Путин выразил руководству Индии соболезнования в связи с крушением самолета
Путин выразил руководству Индии соболезнования в связи с крушением самолета - 12.06.2025, ПРАЙМ
Путин выразил руководству Индии соболезнования в связи с крушением самолета
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T14:15+0300
2025-06-12T14:15+0300
происшествия
россия
владимир путин
индия
крушение самолета
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада", - говорится в телеграмме. Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в катастрофе. Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По последним данным, погибли 133 человека.
https://1prime.ru/20250612/samolet-858436732.html
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россия, владимир путин, индия, крушение самолета
Происшествия, РОССИЯ, Владимир Путин, ИНДИЯ, крушение самолета
14:15 12.06.2025
 
Путин выразил руководству Индии соболезнования в связи с крушением самолета

Путин выразил соболезнования президенту и премьеру Индии в связи с крушением лайнера

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
Президент Владимир Путин принял участие в открытии новых и модернизированных объектов здравоохранения
© POOL
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с крушением авиалайнера в аэропорту Ахмадабада, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения авиалайнера в аэропорту Ахмадабада", - говорится в телеграмме.
Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в катастрофе.
Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. По последним данным, погибли 133 человека.
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ПроисшествияРОССИЯВладимир ПутинИНДИЯкрушение самолета
 
 
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