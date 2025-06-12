https://1prime.ru/20250612/putin-858440531.html

Путин рассказал о дискуссии по будущему бюджету Минобороны России

Путин рассказал о дискуссии по будущему бюджету Минобороны России - 12.06.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о дискуссии по будущему бюджету Минобороны России

Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду состоялись долгие дискуссии по будущему бюджету Минобороны РФ. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T16:27+0300

2025-06-12T16:27+0300

2025-06-12T16:27+0300

вооружения

владимир путин

минобороны рф

бюджет

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду состоялись долгие дискуссии по будущему бюджету Минобороны РФ. Путин в четверг проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев". "Мы вчера достаточно долго дискутировали по поводу будущего бюджета министерства обороны и следующей ГПВ (государственной программы вооружений - ред.)", - сказал Путин. В среду Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений.

https://1prime.ru/20250611/duma-858414732.html

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владимир путин, минобороны рф, бюджет