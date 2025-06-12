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Путин рассказал о дискуссии по будущему бюджету Минобороны России - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Путин рассказал о дискуссии по будущему бюджету Минобороны России
Путин рассказал о дискуссии по будущему бюджету Минобороны России - 12.06.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о дискуссии по будущему бюджету Минобороны России
Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду состоялись долгие дискуссии по будущему бюджету Минобороны РФ. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T16:27+0300
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вооружения
владимир путин
минобороны рф
бюджет
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду состоялись долгие дискуссии по будущему бюджету Минобороны РФ. Путин в четверг проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев". "Мы вчера достаточно долго дискутировали по поводу будущего бюджета министерства обороны и следующей ГПВ (государственной программы вооружений - ред.)", - сказал Путин. В среду Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений.
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владимир путин, минобороны рф, бюджет
Вооружения, Владимир Путин, Минобороны РФ, бюджет
16:27 12.06.2025
 
Путин рассказал о дискуссии по будущему бюджету Минобороны России

Путин: в среду состоялись долгие дискуссии по будущему бюджету Минобороны РФ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что в среду состоялись долгие дискуссии по будущему бюджету Минобороны РФ.
Путин в четверг проводит встречу в Кремле с участниками образовательной программы для ветеранов и участников специальной военной операции "Время героев".
"Мы вчера достаточно долго дискутировали по поводу будущего бюджета министерства обороны и следующей ГПВ (государственной программы вооружений - ред.)", - сказал Путин.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
Дума перенесла крайний срок внесения проекта федерального бюджета
Вчера, 15:53
В среду Путин провел совещание по вопросам государственной программы вооружений.
 
ВооруженияВладимир ПутинМинобороны РФбюджет
 
 
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