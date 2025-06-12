Путин дал поручения по модернизации ПВО, космических войск и беспилотников
Путин дал поручения по модернизации средств ПВО, космических войск и БПЛА
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел второе совещание по новой госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы, посвященном модернизации средств ПВО, космических войск и БПЛА. Представляем вниманию основные заявления.
Средства ПВО
- Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей, из них 7,5 тысяч - это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, почти на 100%, западного производства.
- новая госпрограмма вооружений должна обеспечить создание универсальной системы ПВО, которая будет эффективно поражать цели независимо от вида;
- особенно актуальное направление — борьба с различными типами беспилотников, здесь требуются новые подходы и нестандартные решения.
БПЛА
- Сегодня виден стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов;
- БПЛА способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника;
- на счету российских операторов дронов значительная часть - до 50% - уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника;
- сейчас в России создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск;
- необходимо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие.
Космические войска
- Важным направлением работы остается развитие космических войск;
- необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения. Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени.