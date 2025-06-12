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Путин дал поручения по модернизации ПВО, космических войск и беспилотников - 12.06.2025, ПРАЙМ
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Путин дал поручения по модернизации ПВО, космических войск и беспилотников
Путин дал поручения по модернизации ПВО, космических войск и беспилотников - 12.06.2025, ПРАЙМ
Путин дал поручения по модернизации ПВО, космических войск и беспилотников
Президент РФ Владимир Путин провел второе совещание по новой госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы, посвященном модернизации средств ПВО, космических войск... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T20:21+0300
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вооружения
владимир путин
совещание
госпрограмма
космос
пво
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел второе совещание по новой госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы, посвященном модернизации средств ПВО, космических войск и БПЛА. Представляем вниманию основные заявления.Средства ПВОБПЛАКосмические войска
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владимир путин, совещание, госпрограмма, космос, пво
Вооружения, Владимир Путин, совещание, госпрограмма, космос, ПВО
20:21 12.06.2025 (обновлено: 21:02 12.06.2025)
 
Путин дал поручения по модернизации ПВО, космических войск и беспилотников

Путин дал поручения по модернизации средств ПВО, космических войск и БПЛА

© РИА Новости . Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин провел второе совещание по новой госпрограмме вооружений на 2027-2036 годы, посвященном модернизации средств ПВО, космических войск и БПЛА. Представляем вниманию основные заявления.
Средства ПВО
  • Силами ПВО с начала специальной военной операции уничтожено более 80 тысяч воздушных целей, из них 7,5 тысяч - это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, почти на 100%, западного производства.
  • новая госпрограмма вооружений должна обеспечить создание универсальной системы ПВО, которая будет эффективно поражать цели независимо от вида;
  • особенно актуальное направление — борьба с различными типами беспилотников, здесь требуются новые подходы и нестандартные решения.
БПЛА
  • Сегодня виден стремительный рост эффективности боевого применения беспилотных летательных аппаратов;
  • БПЛА способны выводить из строя бронетехнику, опорные пункты, системы связи, транспорт, живую силу противника;
  • на счету российских операторов дронов значительная часть - до 50% - уничтоженной и поврежденной техники и объектов противника;
  • сейчас в России создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск;
  • необходимо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие.
Космические войска
  • Важным направлением работы остается развитие космических войск;
  • необходимо своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения. Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени.
 
ВооруженияВладимир ПутинсовещаниегоспрограммакосмосПВО
 
 
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