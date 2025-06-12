Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Боливии рассказали об испытаниях Центра ядерных исследований "Росатома" - 12.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250612/rosatom-858445289.html
В Боливии рассказали об испытаниях Центра ядерных исследований "Росатома"
В Боливии рассказали об испытаниях Центра ядерных исследований "Росатома" - 12.06.2025, ПРАЙМ
В Боливии рассказали об испытаниях Центра ядерных исследований "Росатома"
Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T19:24+0300
2025-06-12T19:24+0300
экономика
боливия
росатом
центр
испытания
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
ЛА-ПАС, 12 июн - ПРАЙМ. Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. "Мы вовсю находимся в процессе испытаний, и я искренне хочу поблагодарить "Росатом". Этот ядерный центр ставит нас в очень важное положение в Латинской Америке", - сказала министр. "Сегодня этот проект превращается в фундамент для решения проблем в сфере здравоохранения, особенно в области борьбы с раком", - добавила Соса. Кроме того, она отметила роль центра в создании лучших условий для сельского хозяйства Боливии и экспорта продуктов на мировой рынок. Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом". В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтройнно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.
https://1prime.ru/20250610/rosatom-858362415.html
боливия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_112:0:2547:1826_1920x0_80_0_0_b9a34455920f39fd7b00abf8149cda6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
боливия, росатом, центр, испытания
Экономика, БОЛИВИЯ, Росатом, Центр, испытания
19:24 12.06.2025
 
В Боливии рассказали об испытаниях Центра ядерных исследований "Росатома"

Соса: Центр исследований "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛА-ПАС, 12 июн - ПРАЙМ. Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса.
"Мы вовсю находимся в процессе испытаний, и я искренне хочу поблагодарить "Росатом". Этот ядерный центр ставит нас в очень важное положение в Латинской Америке", - сказала министр.
"Сегодня этот проект превращается в фундамент для решения проблем в сфере здравоохранения, особенно в области борьбы с раком", - добавила Соса.
Кроме того, она отметила роль центра в создании лучших условий для сельского хозяйства Боливии и экспорта продуктов на мировой рынок.
Автобус с логотипом Росатома - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2025
"Росатом" начал эксплуатацию на АЭС ядерного топлива нового поколения
10 июня, 11:41
Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом".
В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтройнно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.
 
ЭкономикаБОЛИВИЯРосатомЦентриспытания
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала