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В Боливии рассказали об испытаниях Центра ядерных исследований "Росатома"
В Боливии рассказали об испытаниях Центра ядерных исследований "Росатома" - 12.06.2025, ПРАЙМ
В Боливии рассказали об испытаниях Центра ядерных исследований "Росатома"
Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T19:24+0300
2025-06-12T19:24+0300
2025-06-12T19:24+0300
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ЛА-ПАС, 12 июн - ПРАЙМ. Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. "Мы вовсю находимся в процессе испытаний, и я искренне хочу поблагодарить "Росатом". Этот ядерный центр ставит нас в очень важное положение в Латинской Америке", - сказала министр. "Сегодня этот проект превращается в фундамент для решения проблем в сфере здравоохранения, особенно в области борьбы с раком", - добавила Соса. Кроме того, она отметила роль центра в создании лучших условий для сельского хозяйства Боливии и экспорта продуктов на мировой рынок. Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом". В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтройнно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.
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боливия, росатом, центр, испытания
Экономика, БОЛИВИЯ, Росатом, Центр, испытания
В Боливии рассказали об испытаниях Центра ядерных исследований "Росатома"
Соса: Центр исследований "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний
ЛА-ПАС, 12 июн - ПРАЙМ. Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса.
"Мы вовсю находимся в процессе испытаний, и я искренне хочу поблагодарить "Росатом". Этот ядерный центр ставит нас в очень важное положение в Латинской Америке", - сказала министр.
"Сегодня этот проект превращается в фундамент для решения проблем в сфере здравоохранения, особенно в области борьбы с раком", - добавила Соса.
Кроме того, она отметила роль центра в создании лучших условий для сельского хозяйства Боливии и экспорта продуктов на мировой рынок.
"Росатом" начал эксплуатацию на АЭС ядерного топлива нового поколения
Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом".
В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтройнно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.