https://1prime.ru/20250612/rosatom-858445289.html

В Боливии рассказали об испытаниях Центра ядерных исследований "Росатома"

В Боливии рассказали об испытаниях Центра ядерных исследований "Росатома" - 12.06.2025, ПРАЙМ

В Боливии рассказали об испытаниях Центра ядерных исследований "Росатома"

Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T19:24+0300

2025-06-12T19:24+0300

2025-06-12T19:24+0300

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ЛА-ПАС, 12 июн - ПРАЙМ. Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. "Мы вовсю находимся в процессе испытаний, и я искренне хочу поблагодарить "Росатом". Этот ядерный центр ставит нас в очень важное положение в Латинской Америке", - сказала министр. "Сегодня этот проект превращается в фундамент для решения проблем в сфере здравоохранения, особенно в области борьбы с раком", - добавила Соса. Кроме того, она отметила роль центра в создании лучших условий для сельского хозяйства Боливии и экспорта продуктов на мировой рынок. Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом". В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтройнно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.

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боливия, росатом, центр, испытания