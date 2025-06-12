https://1prime.ru/20250612/rossija-858428607.html

Россия и Узбекистан должны в три раза нарастить товарооборот к 2030 году

Россия и Узбекистан должны в три раза нарастить товарооборот к 2030 году - 12.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Узбекистан должны в три раза нарастить товарооборот к 2030 году

России и Узбекистану необходимо в три раза нарастить взаимный товарооборот к 2030 году, несмотря на то что страны уже используют максимальное количество... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T06:35+0300

2025-06-12T06:35+0300

2025-06-12T06:35+0300

экономика

россия

мировая экономика

узбекистан

рф

ташкент

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858428607.jpg?1749699352

ТАШКЕНТ, 12 июн - ПРАЙМ. России и Узбекистану необходимо в три раза нарастить взаимный товарооборот к 2030 году, несмотря на то что страны уже используют максимальное количество механизмом для упрощения торговли, заявил РИА Новости замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. "Нам надо утроить объем товарооборота, при том что и сейчас мы с Республикой Узбекистан, как с одним из наших основных торговых партнеров на постсоветском пространстве, и так используем максимум механизмов, инструментов для того, чтобы сделать движение товаров между нашими странами максимально упрощенным, чтобы экспортеры из Узбекистана максимально просто и быстро выходили на очень важный для республики рынок Российской Федерации", - сказал Вольвач в беседе с агентством на полях Ташкентского международного инвестиционного форума. Он добавил, что в 2024 году товарооборот России и Узбекистана преодолел отметку в 10 миллиардов долларов. "Президенты наших стран перед экономиками и перед правительствами наших стран поставили очень амбициозную задачу к 2030 году - достичь уровня товарооборота в 30 миллиардов долларов… Для экспорта Узбекистана Россия занимает первое место - 2,5 миллиарда долларов в прошлом году экспорт Узбекистана составил в Россию с большим отрывом от следующих в этом рейтинге стран", - отметил Вольвач. Замминистра указал, что предел роста торговли готовыми товарами уже близок. "Поэтому для того, чтобы серьезно наращиваться, мы должны больше кооперироваться и продолжать создавать совместные предприятия, причем в различных сферах: от газохимии, нефтехимии до машиностроения тяжелого и автомобилестроения и высокотеха, потому что это все влияет и на товарооборот, и на дальнейшее укрепление наших кооперационных связей и на инвестиции. Инвестиции тоже очень важны", - отметил он. По его словам, российский рынок крайне важен для узбекистанской промышленности. "Одновременно и мы наращиваем свои поставки. Не только речь идет об энергетике, нефть, нефтепродукты, газ, продукты газохимии, машинное оборудования", - подчеркнул замминистра. Он напомнил, что большую долю в товарообороте традиционно занимает сельскохозяйственная пищевая продукция, "Это сезонная продукция из Узбекистана, которая почти на 900 миллионов долларов в прошлом году была ввезена в Россию. То есть для этой продукции российский рынок является критическим и важным. Фермеры, сельхозпроизводители делая инвестиции в урожай будущего: возделывая сады и засевая поля, рассчитывают на то, что их прекрасный урожай будет гарантированно реализован по хорошим, справедливым рыночным ценам, в первую очередь в Российской Федерации. И мы это все поддерживаем", - заключил Вольвач. В Ташкенте 10-12 июня проводится 4-й Ташкентский международный инвестиционный форум. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств.

узбекистан

рф

ташкент

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, узбекистан, рф, ташкент