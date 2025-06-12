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Россия и Узбекистан должны в три раза нарастить товарооборот к 2030 году - 12.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250612/rossija-858428607.html
Россия и Узбекистан должны в три раза нарастить товарооборот к 2030 году
Россия и Узбекистан должны в три раза нарастить товарооборот к 2030 году - 12.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Узбекистан должны в три раза нарастить товарооборот к 2030 году
России и Узбекистану необходимо в три раза нарастить взаимный товарооборот к 2030 году, несмотря на то что страны уже используют максимальное количество... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T06:35+0300
2025-06-12T06:35+0300
экономика
россия
мировая экономика
узбекистан
рф
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 июн - ПРАЙМ. России и Узбекистану необходимо в три раза нарастить взаимный товарооборот к 2030 году, несмотря на то что страны уже используют максимальное количество механизмом для упрощения торговли, заявил РИА Новости замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. "Нам надо утроить объем товарооборота, при том что и сейчас мы с Республикой Узбекистан, как с одним из наших основных торговых партнеров на постсоветском пространстве, и так используем максимум механизмов, инструментов для того, чтобы сделать движение товаров между нашими странами максимально упрощенным, чтобы экспортеры из Узбекистана максимально просто и быстро выходили на очень важный для республики рынок Российской Федерации", - сказал Вольвач в беседе с агентством на полях Ташкентского международного инвестиционного форума. Он добавил, что в 2024 году товарооборот России и Узбекистана преодолел отметку в 10 миллиардов долларов. "Президенты наших стран перед экономиками и перед правительствами наших стран поставили очень амбициозную задачу к 2030 году - достичь уровня товарооборота в 30 миллиардов долларов… Для экспорта Узбекистана Россия занимает первое место - 2,5 миллиарда долларов в прошлом году экспорт Узбекистана составил в Россию с большим отрывом от следующих в этом рейтинге стран", - отметил Вольвач. Замминистра указал, что предел роста торговли готовыми товарами уже близок. "Поэтому для того, чтобы серьезно наращиваться, мы должны больше кооперироваться и продолжать создавать совместные предприятия, причем в различных сферах: от газохимии, нефтехимии до машиностроения тяжелого и автомобилестроения и высокотеха, потому что это все влияет и на товарооборот, и на дальнейшее укрепление наших кооперационных связей и на инвестиции. Инвестиции тоже очень важны", - отметил он. По его словам, российский рынок крайне важен для узбекистанской промышленности. "Одновременно и мы наращиваем свои поставки. Не только речь идет об энергетике, нефть, нефтепродукты, газ, продукты газохимии, машинное оборудования", - подчеркнул замминистра. Он напомнил, что большую долю в товарообороте традиционно занимает сельскохозяйственная пищевая продукция, "Это сезонная продукция из Узбекистана, которая почти на 900 миллионов долларов в прошлом году была ввезена в Россию. То есть для этой продукции российский рынок является критическим и важным. Фермеры, сельхозпроизводители делая инвестиции в урожай будущего: возделывая сады и засевая поля, рассчитывают на то, что их прекрасный урожай будет гарантированно реализован по хорошим, справедливым рыночным ценам, в первую очередь в Российской Федерации. И мы это все поддерживаем", - заключил Вольвач. В Ташкенте 10-12 июня проводится 4-й Ташкентский международный инвестиционный форум. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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россия, мировая экономика, узбекистан, рф, ташкент
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, РФ, Ташкент
06:35 12.06.2025
 
Россия и Узбекистан должны в три раза нарастить товарооборот к 2030 году

Вольвач: России и Узбекистану нужно в три раза нарастить товарооборот к 2030 году

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ТАШКЕНТ, 12 июн - ПРАЙМ. России и Узбекистану необходимо в три раза нарастить взаимный товарооборот к 2030 году, несмотря на то что страны уже используют максимальное количество механизмом для упрощения торговли, заявил РИА Новости замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.
"Нам надо утроить объем товарооборота, при том что и сейчас мы с Республикой Узбекистан, как с одним из наших основных торговых партнеров на постсоветском пространстве, и так используем максимум механизмов, инструментов для того, чтобы сделать движение товаров между нашими странами максимально упрощенным, чтобы экспортеры из Узбекистана максимально просто и быстро выходили на очень важный для республики рынок Российской Федерации", - сказал Вольвач в беседе с агентством на полях Ташкентского международного инвестиционного форума.
Он добавил, что в 2024 году товарооборот России и Узбекистана преодолел отметку в 10 миллиардов долларов.
"Президенты наших стран перед экономиками и перед правительствами наших стран поставили очень амбициозную задачу к 2030 году - достичь уровня товарооборота в 30 миллиардов долларов… Для экспорта Узбекистана Россия занимает первое место - 2,5 миллиарда долларов в прошлом году экспорт Узбекистана составил в Россию с большим отрывом от следующих в этом рейтинге стран", - отметил Вольвач.
Замминистра указал, что предел роста торговли готовыми товарами уже близок.
"Поэтому для того, чтобы серьезно наращиваться, мы должны больше кооперироваться и продолжать создавать совместные предприятия, причем в различных сферах: от газохимии, нефтехимии до машиностроения тяжелого и автомобилестроения и высокотеха, потому что это все влияет и на товарооборот, и на дальнейшее укрепление наших кооперационных связей и на инвестиции. Инвестиции тоже очень важны", - отметил он.
По его словам, российский рынок крайне важен для узбекистанской промышленности.
"Одновременно и мы наращиваем свои поставки. Не только речь идет об энергетике, нефть, нефтепродукты, газ, продукты газохимии, машинное оборудования", - подчеркнул замминистра.
Он напомнил, что большую долю в товарообороте традиционно занимает сельскохозяйственная пищевая продукция,
"Это сезонная продукция из Узбекистана, которая почти на 900 миллионов долларов в прошлом году была ввезена в Россию. То есть для этой продукции российский рынок является критическим и важным. Фермеры, сельхозпроизводители делая инвестиции в урожай будущего: возделывая сады и засевая поля, рассчитывают на то, что их прекрасный урожай будет гарантированно реализован по хорошим, справедливым рыночным ценам, в первую очередь в Российской Федерации. И мы это все поддерживаем", - заключил Вольвач.
В Ташкенте 10-12 июня проводится 4-й Ташкентский международный инвестиционный форум. По данным устроителей, форум ежегодно объединяет свыше трех тысяч участников более чем из 100 государств.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУЗБЕКИСТАНРФТашкент
 
 
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