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Стоимость десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей - 12.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250612/rosstat-858431397.html
Стоимость десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей
Стоимость десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей - 12.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей
Стоимость десятка яиц в России в мае опустилась ниже 100 рублей - впервые с октября 2023 года, следует из данных Росстата, которые проанализировало РИА Новости. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T09:02+0300
2025-06-12T09:02+0300
экономика
россия
росстат
яйца
цены
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Стоимость десятка яиц в России в мае опустилась ниже 100 рублей - впервые с октября 2023 года, следует из данных Росстата, которые проанализировало РИА Новости. В конце весны яйца подешевели до 96,5 рубля со 102,8 рубля в апреле и 117,7 рубля в мае прошлого года. Сейчас цены опустились даже ниже октября 2023 года, когда за десяток в среднем по стране просили 97,1 рубля. Самые дешевые яйца в России можно найти в Мордовии - по 69 рублей за десяток, в Крыму – по 70 рублей и в Пензенской области – по 72 рубля. Яйца - один из ключевых продуктов в потребительской корзине россиян. По последним данным Росстата, в среднем россияне съедают 237 штук в год.
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россия, росстат, яйца, цены
Экономика, РОССИЯ, Росстат, ЯЙЦА, цены
09:02 12.06.2025
 
Стоимость десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей

Росстат: стоимость десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года

Продажа яиц в магазине
Продажа яиц в магазине
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Стоимость десятка яиц в России в мае опустилась ниже 100 рублей - впервые с октября 2023 года, следует из данных Росстата, которые проанализировало РИА Новости.
В конце весны яйца подешевели до 96,5 рубля со 102,8 рубля в апреле и 117,7 рубля в мае прошлого года. Сейчас цены опустились даже ниже октября 2023 года, когда за десяток в среднем по стране просили 97,1 рубля.
Самые дешевые яйца в России можно найти в Мордовии - по 69 рублей за десяток, в Крыму – по 70 рублей и в Пензенской области – по 72 рубля.
Яйца - один из ключевых продуктов в потребительской корзине россиян. По последним данным Росстата, в среднем россияне съедают 237 штук в год.
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