https://1prime.ru/20250612/rosstat-858431397.html

Стоимость десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей

Стоимость десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей - 12.06.2025, ПРАЙМ

Стоимость десятка яиц в России опустилась ниже ста рублей

Стоимость десятка яиц в России в мае опустилась ниже 100 рублей - впервые с октября 2023 года, следует из данных Росстата, которые проанализировало РИА Новости. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T09:02+0300

2025-06-12T09:02+0300

2025-06-12T09:02+0300

экономика

россия

росстат

яйца

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75826/87/758268750_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_2520085f27c44013260bb68e9574e538.jpg

МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Стоимость десятка яиц в России в мае опустилась ниже 100 рублей - впервые с октября 2023 года, следует из данных Росстата, которые проанализировало РИА Новости. В конце весны яйца подешевели до 96,5 рубля со 102,8 рубля в апреле и 117,7 рубля в мае прошлого года. Сейчас цены опустились даже ниже октября 2023 года, когда за десяток в среднем по стране просили 97,1 рубля. Самые дешевые яйца в России можно найти в Мордовии - по 69 рублей за десяток, в Крыму – по 70 рублей и в Пензенской области – по 72 рубля. Яйца - один из ключевых продуктов в потребительской корзине россиян. По последним данным Росстата, в среднем россияне съедают 237 штук в год.

https://1prime.ru/20250610/lukashenko-858386056.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, яйца, цены