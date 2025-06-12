В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет

В индийском штате Гуджарат потерпел крушение пассажирский самолет, сообщается о погибших
"В Мегани Нагаре в Гуджарате разбился самолет. Пока неизвестно, что это был за самолет. Местом крушения самолета считается жилой район. Все дороги в этот район перекрыты. Скорее всего, это был пассажирский самолет", - говорится в сообщении портала ABP.
Предварительная информация СМИ:
- вероятно, речь идет о Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India;
- власти Индии подтвердили, что на борту самолета находились 242 человека, среди которых 2 пилота и 10 бортпроводников;
- на борту лайнера находились 169 граждан Индии
"На борту... (находились - ред.) 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии", - сообщила авиакомпания Air India в соцсети X.
- подтверждено 110 смертей в результате крушения;
- россиян на борту разбившегося самолета не было;
"По предварительной информации, россиян на борту рейса Ахмедабад-Лондон авиакомпании Air India, потерпевшего крушение 12 июня, не было. Сотрудники генерального консульства России в Мумбаи находятся в контакте с представителями местных компетентных служб", - сообщили в генконсульстве России в Мумбаи.
- судно выполняло рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон;
- самолет потерпел крушение во время взлёта в аэропорту города Ахмедабад;
- судно не смогло набрать высоту, что привело к падению через несколько секунд после взлета;
- вероятно, самолет был заправлен большим количеством топлива, из-за чего после крушения последовал взрыв и пожар;
- авиакомпания Air India, которой принадлежал Boeing 787 выясняет обстоятельства крушения;
"Борт AI171, выполнявший рейс Ахмадабад-Лондон (Гатвик), сегодня, 12 июня 2025 года, попал в инцидент. В настоящее время мы выясняем подробности и опубликуем дальнейшие обновления в ближайшее время", - сообщила компания в соцсети X.
- на место крушения уже прибыли не менее 20 машин скорой помощи;
- власти Индии перекрыли дороги к месту крушения;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил обеспечить поддержкой спасателей на месте крушения самолета.