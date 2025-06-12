https://1prime.ru/20250612/samolet-858434795.html

В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет

В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет - 12.06.2025, ПРАЙМ

В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет

Предположительно, пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад, сообщают в четверг СМИ. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T11:55+0300

2025-06-12T11:55+0300

2025-06-12T13:19+0300

происшествия

индия

самолет

крушение самолета

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Предположительно, пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад, сообщают в четверг СМИ."В Мегани Нагаре в Гуджарате разбился самолет. Пока неизвестно, что это был за самолет. Местом крушения самолета считается жилой район. Все дороги в этот район перекрыты. Скорее всего, это был пассажирский самолет", - говорится в сообщении портала ABP.Предварительная информация СМИ:"На борту... (находились - ред.) 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии", - сообщила авиакомпания Air India в соцсети X."По предварительной информации, россиян на борту рейса Ахмедабад-Лондон авиакомпании Air India, потерпевшего крушение 12 июня, не было. Сотрудники генерального консульства России в Мумбаи находятся в контакте с представителями местных компетентных служб", - сообщили в генконсульстве России в Мумбаи."Борт AI171, выполнявший рейс Ахмадабад-Лондон (Гатвик), сегодня, 12 июня 2025 года, попал в инцидент. В настоящее время мы выясняем подробности и опубликуем дальнейшие обновления в ближайшее время", - сообщила компания в соцсети X.

https://1prime.ru/20250612/samolet-858436035.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия, самолет, крушение самолета