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В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет - 12.06.2025, ПРАЙМ
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В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет
В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет - 12.06.2025, ПРАЙМ
В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет
Предположительно, пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад, сообщают в четверг СМИ. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T11:55+0300
2025-06-12T13:19+0300
происшествия
индия
самолет
крушение самолета
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Предположительно, пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад, сообщают в четверг СМИ.&quot;В Мегани Нагаре в Гуджарате разбился самолет. Пока неизвестно, что это был за самолет. Местом крушения самолета считается жилой район. Все дороги в этот район перекрыты. Скорее всего, это был пассажирский самолет&quot;, - говорится в сообщении портала ABP.Предварительная информация СМИ:&quot;На борту... (находились - ред.) 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии&quot;, - сообщила авиакомпания Air India в соцсети X.&quot;По предварительной информации, россиян на борту рейса Ахмедабад-Лондон авиакомпании Air India, потерпевшего крушение 12 июня, не было. Сотрудники генерального консульства России в Мумбаи находятся в контакте с представителями местных компетентных служб&quot;, - сообщили в генконсульстве России в Мумбаи.&quot;Борт AI171, выполнявший рейс Ахмадабад-Лондон (Гатвик), сегодня, 12 июня 2025 года, попал в инцидент. В настоящее время мы выясняем подробности и опубликуем дальнейшие обновления в ближайшее время&quot;, - сообщила компания в соцсети X.
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индия, самолет, крушение самолета
Происшествия, ИНДИЯ, самолет, крушение самолета
11:55 12.06.2025 (обновлено: 13:19 12.06.2025)
 
В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет

В индийском штате Гуджарат потерпел крушение пассажирский самолет, сообщается о погибших

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Предположительно, пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад, сообщают в четверг СМИ.

"В Мегани Нагаре в Гуджарате разбился самолет. Пока неизвестно, что это был за самолет. Местом крушения самолета считается жилой район. Все дороги в этот район перекрыты. Скорее всего, это был пассажирский самолет", - говорится в сообщении портала ABP.

Предварительная информация СМИ:

  • вероятно, речь идет о Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India;
  • власти Индии подтвердили, что на борту самолета находились 242 человека, среди которых 2 пилота и 10 бортпроводников;
  • на борту лайнера находились 169 граждан Индии

"На борту... (находились - ред.) 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, один гражданин Канады и семь граждан Португалии", - сообщила авиакомпания Air India в соцсети X.

  • подтверждено 110 смертей в результате крушения;
  • россиян на борту разбившегося самолета не было;

"По предварительной информации, россиян на борту рейса Ахмедабад-Лондон авиакомпании Air India, потерпевшего крушение 12 июня, не было. Сотрудники генерального консульства России в Мумбаи находятся в контакте с представителями местных компетентных служб", - сообщили в генконсульстве России в Мумбаи.

  • судно выполняло рейс AI171 из Ахмадабада в Лондон;
  • самолет потерпел крушение во время взлёта в аэропорту города Ахмедабад;
  • судно не смогло набрать высоту, что привело к падению через несколько секунд после взлета;
  • вероятно, самолет был заправлен большим количеством топлива, из-за чего после крушения последовал взрыв и пожар;
  • авиакомпания Air India, которой принадлежал Boeing 787 выясняет обстоятельства крушения;

"Борт AI171, выполнявший рейс Ахмадабад-Лондон (Гатвик), сегодня, 12 июня 2025 года, попал в инцидент. В настоящее время мы выясняем подробности и опубликуем дальнейшие обновления в ближайшее время", - сообщила компания в соцсети X.

  • на место крушения уже прибыли не менее 20 машин скорой помощи;
  • власти Индии перекрыли дороги к месту крушения;
  • премьер-министр Индии Нарендра Моди поручил обеспечить поддержкой спасателей на месте крушения самолета.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
СМИ сообщили о минимум 110 погибших в результате крушения самолета в Индии
13:07
 
ПроисшествияИНДИЯсамолеткрушение самолета
 
 
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