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Россиян в разбившемся в Индии самолете не было, сообщило генконсульство РФ
Россиян в разбившемся в Индии самолете не было, сообщило генконсульство РФ - 12.06.2025, ПРАЙМ
Россиян в разбившемся в Индии самолете не было, сообщило генконсульство РФ
Россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося в Индии самолета авиакомпании Air India, следовавшего в Великобританию, сообщило... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T12:11+0300
2025-06-12T12:11+0300
2025-06-12T12:27+0300
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самолет
крушение самолета
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося в Индии самолета авиакомпании Air India, следовавшего в Великобританию, сообщило генконсульство России в Мумбаи."По предварительной информации, россиян на борту рейса Ахмедабад-Лондон авиакомпании Air India, потерпевшего крушение 12 июня, не было. Сотрудники генерального консульства России в Мумбаи находятся в контакте с представителями местных компетентных служб", - сообщили в генконсульстве.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. На борту самолета было с 242 человека.
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индия, лондон, самолет, крушение самолета
Происшествия, ИНДИЯ, ЛОНДОН, самолет, крушение самолета
Россиян в разбившемся в Индии самолете не было, сообщило генконсульство РФ
Генконсульство РФ в Мумбаи: россиян не было на борту разбившегося в Индии самолета
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося в Индии самолета авиакомпании Air India, следовавшего в Великобританию, сообщило генконсульство России в Мумбаи.
"По предварительной информации, россиян на борту рейса Ахмедабад-Лондон авиакомпании Air India, потерпевшего крушение 12 июня, не было. Сотрудники генерального консульства России в Мумбаи находятся в контакте с представителями местных компетентных служб", - сообщили в генконсульстве.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. На борту самолета было с 242 человека.
В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет