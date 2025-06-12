https://1prime.ru/20250612/samolet-858434933.html

Россиян в разбившемся в Индии самолете не было, сообщило генконсульство РФ

Россиян в разбившемся в Индии самолете не было, сообщило генконсульство РФ - 12.06.2025, ПРАЙМ

Россиян в разбившемся в Индии самолете не было, сообщило генконсульство РФ

Россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося в Индии самолета авиакомпании Air India, следовавшего в Великобританию, сообщило... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T12:11+0300

2025-06-12T12:11+0300

2025-06-12T12:27+0300

происшествия

индия

лондон

самолет

крушение самолета

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Россиян, по предварительной информации, не было на борту разбившегося в Индии самолета авиакомпании Air India, следовавшего в Великобританию, сообщило генконсульство России в Мумбаи."По предварительной информации, россиян на борту рейса Ахмедабад-Лондон авиакомпании Air India, потерпевшего крушение 12 июня, не было. Сотрудники генерального консульства России в Мумбаи находятся в контакте с представителями местных компетентных служб", - сообщили в генконсульстве.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. На борту самолета было с 242 человека.

https://1prime.ru/20250612/samolet-858434795.html

индия

лондон

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индия, лондон, самолет, крушение самолета