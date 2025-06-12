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Число погибших в результате крушения самолёта в Индии увеличилось до 133

Число погибших в результате крушения самолёта в Индии увеличилось до 133 - 12.06.2025, ПРАЙМ

Число погибших в результате крушения самолёта в Индии увеличилось до 133

Число погибших в результате крушения самолёта в индийском штате Гуджарат увеличилось до 133, сообщает телеканал News18. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T14:00+0300

2025-06-12T14:00+0300

2025-06-12T14:00+0300

происшествия

индия

общество

самолет

крушение самолета

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Число погибших в результате крушения самолёта в индийском штате Гуджарат увеличилось до 133, сообщает телеканал News18. Индийский телеканал TimesNow ранее сообщал о 110 погибших. "По меньшей мере 133 человека погибли после крушения самолёта Air India около аэропорта города Ахмедабад в четверг", - говорится в сообщении. Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.

https://1prime.ru/20250612/samolet-858436732.html

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индия, общество , самолет, крушение самолета