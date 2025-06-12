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Число погибших в результате крушения самолёта в Индии увеличилось до 133
Число погибших в результате крушения самолёта в Индии увеличилось до 133 - 12.06.2025, ПРАЙМ
Число погибших в результате крушения самолёта в Индии увеличилось до 133
Число погибших в результате крушения самолёта в индийском штате Гуджарат увеличилось до 133, сообщает телеканал News18. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T14:00+0300
2025-06-12T14:00+0300
2025-06-12T14:00+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Число погибших в результате крушения самолёта в индийском штате Гуджарат увеличилось до 133, сообщает телеканал News18. Индийский телеканал TimesNow ранее сообщал о 110 погибших. "По меньшей мере 133 человека погибли после крушения самолёта Air India около аэропорта города Ахмедабад в четверг", - говорится в сообщении. Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
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Число погибших в результате крушения самолёта в Индии увеличилось до 133
News18: в результате крушения самолета в Индии погибли 133 человека
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Число погибших в результате крушения самолёта в индийском штате Гуджарат увеличилось до 133, сообщает телеканал News18.
Индийский телеканал TimesNow ранее сообщал о 110 погибших.
"По меньшей мере 133 человека погибли после крушения самолёта Air India около аэропорта города Ахмедабад в четверг", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
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