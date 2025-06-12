https://1prime.ru/20250612/samolet-858439689.html

Полиция сообщила о смерти всех находившихся в разбившемся в Индии лайнере

Полиция сообщила о смерти всех находившихся в разбившемся в Индии лайнере - 12.06.2025, ПРАЙМ

Полиция сообщила о смерти всех находившихся в разбившемся в Индии лайнере

Полиция сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который упал в Индии, погибли, пишет издание Indian Express. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T15:39+0300

2025-06-12T15:39+0300

2025-06-12T15:55+0300

происшествия

индия

самолет

крушение самолета

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Полиция сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который упал в Индии, погибли, пишет издание Indian Express."Полиция вечером сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту... погибли в авиакатастрофе", - говорится в публикации.Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту её воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.

https://1prime.ru/20250612/samolet-858434795.html

индия

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индия, самолет, крушение самолета