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Полиция сообщила о смерти всех находившихся в разбившемся в Индии лайнере
Полиция сообщила о смерти всех находившихся в разбившемся в Индии лайнере - 12.06.2025, ПРАЙМ
Полиция сообщила о смерти всех находившихся в разбившемся в Индии лайнере
Полиция сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который упал в Индии, погибли, пишет издание Indian Express. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T15:39+0300
2025-06-12T15:39+0300
2025-06-12T15:55+0300
происшествия
индия
самолет
крушение самолета
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Полиция сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который упал в Индии, погибли, пишет издание Indian Express."Полиция вечером сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту... погибли в авиакатастрофе", - говорится в публикации.Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту её воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
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индия, самолет, крушение самолета
Происшествия, ИНДИЯ, самолет, крушение самолета
Полиция сообщила о смерти всех находившихся в разбившемся в Индии лайнере
Indian Express: все 242 человека, находившихся в разбившемся в Индии самолете, погибли
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Полиция сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту самолета, который упал в Индии, погибли, пишет издание Indian Express.
"Полиция вечером сообщила, что все 242 человека, находившиеся на борту... погибли в авиакатастрофе", - говорится в публикации.
Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту её воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников.
В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет