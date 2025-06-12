Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В катастрофе Air India 171 найден единственный выживший, уточнили СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250612/samolet-858442830.html
В катастрофе Air India 171 найден единственный выживший, уточнили СМИ
В катастрофе Air India 171 найден единственный выживший, уточнили СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
В катастрофе Air India 171 найден единственный выживший, уточнили СМИ
Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший в катастрофе рейса Air India 171, а не двое, как сообщалось ранее. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T17:55+0300
2025-06-12T18:02+0300
происшествия
индия
самолет
крушение самолета
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший в катастрофе рейса Air India 171, а не двое, как сообщалось ранее.Ранее агентство ANI сообщало со ссылкой на заявление комиссара полиции Ахмедабада Гьянендру Сингха Малика, что один выживший был обнаружен в салоне самолета и еще один выживший был найден в больнице."Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A (в салоне самолета - ред.). Он находится в больнице и проходит лечение. Пока ничего нельзя сказать о количестве погибших", - уточняет агентство.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
https://1prime.ru/20250612/samolet-858434795.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
индия, самолет, крушение самолета
Происшествия, ИНДИЯ, самолет, крушение самолета
17:55 12.06.2025 (обновлено: 18:02 12.06.2025)
 
В катастрофе Air India 171 найден единственный выживший, уточнили СМИ

ANI: в катастрофе Air India 171 найден единственный выживший, ему оказывают помощь

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший в катастрофе рейса Air India 171, а не двое, как сообщалось ранее.
Ранее агентство ANI сообщало со ссылкой на заявление комиссара полиции Ахмедабада Гьянендру Сингха Малика, что один выживший был обнаружен в салоне самолета и еще один выживший был найден в больнице.
"Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A (в салоне самолета - ред.). Он находится в больнице и проходит лечение. Пока ничего нельзя сказать о количестве погибших", - уточняет агентство.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет
11:55
 
ПроисшествияИНДИЯсамолеткрушение самолета
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала