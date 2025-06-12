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В катастрофе Air India 171 найден единственный выживший, уточнили СМИ
В катастрофе Air India 171 найден единственный выживший, уточнили СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
В катастрофе Air India 171 найден единственный выживший, уточнили СМИ
Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший в катастрофе рейса Air India 171, а не двое, как сообщалось ранее. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T17:55+0300
2025-06-12T17:55+0300
2025-06-12T18:02+0300
происшествия
индия
самолет
крушение самолета
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший в катастрофе рейса Air India 171, а не двое, как сообщалось ранее.Ранее агентство ANI сообщало со ссылкой на заявление комиссара полиции Ахмедабада Гьянендру Сингха Малика, что один выживший был обнаружен в салоне самолета и еще один выживший был найден в больнице."Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A (в салоне самолета - ред.). Он находится в больнице и проходит лечение. Пока ничего нельзя сказать о количестве погибших", - уточняет агентство.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
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индия, самолет, крушение самолета
Происшествия, ИНДИЯ, самолет, крушение самолета
В катастрофе Air India 171 найден единственный выживший, уточнили СМИ
ANI: в катастрофе Air India 171 найден единственный выживший, ему оказывают помощь
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший в катастрофе рейса Air India 171, а не двое, как сообщалось ранее.
Ранее агентство ANI сообщало со ссылкой на заявление комиссара полиции Ахмедабада Гьянендру Сингха Малика, что один выживший был обнаружен в салоне самолета и еще один выживший был найден в больнице.
"Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A (в салоне самолета - ред.). Он находится в больнице и проходит лечение. Пока ничего нельзя сказать о количестве погибших", - уточняет агентство.
Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.
В Индии вблизи аэропорта Ахмедабада потерпел крушение пассажирский самолет