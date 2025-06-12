https://1prime.ru/20250612/samolet-858442830.html

В катастрофе Air India 171 найден единственный выживший, уточнили СМИ

В катастрофе Air India 171 найден единственный выживший, уточнили СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ

В катастрофе Air India 171 найден единственный выживший, уточнили СМИ

Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший в катастрофе рейса Air India 171, а не двое, как сообщалось ранее. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T17:55+0300

2025-06-12T17:55+0300

2025-06-12T18:02+0300

происшествия

индия

самолет

крушение самолета

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший в катастрофе рейса Air India 171, а не двое, как сообщалось ранее.Ранее агентство ANI сообщало со ссылкой на заявление комиссара полиции Ахмедабада Гьянендру Сингха Малика, что один выживший был обнаружен в салоне самолета и еще один выживший был найден в больнице."Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A (в салоне самолета - ред.). Он находится в больнице и проходит лечение. Пока ничего нельзя сказать о количестве погибших", - уточняет агентство.Индийский новостной портал ABP в четверг сообщил, что пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад.

https://1prime.ru/20250612/samolet-858434795.html

индия

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индия, самолет, крушение самолета