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В РКН рассказали о причинах сбоя зарубежных сервисов

В РКН рассказали о причинах сбоя зарубежных сервисов - 12.06.2025, ПРАЙМ

В РКН рассказали о причинах сбоя зарубежных сервисов

Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сбой в работе зарубежных сервисов связан со сбоем на иностранной инфраструктуре. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T23:27+0300

2025-06-12T23:27+0300

2025-06-12T23:28+0300

происшествия

роскомнадзор

сбой

интернет-сервисы

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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сбой в работе зарубежных сервисов связан со сбоем на иностранной инфраструктуре. "По предварительным данным, проблема связана со сбоем на зарубежной инфраструктуре сервисов", - сообщили в ведомстве, комментируя массовый сбой. Ранее, в четверг вечером, пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, Google и Snapchat жаловались на работу приложений, следует из данных по отслеживанию сбой Downdetector.

https://1prime.ru/20250612/zhaloby-858449050.html

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роскомнадзор, сбой, интернет-сервисы