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В РКН рассказали о причинах сбоя зарубежных сервисов
В РКН рассказали о причинах сбоя зарубежных сервисов - 12.06.2025, ПРАЙМ
В РКН рассказали о причинах сбоя зарубежных сервисов
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сбой в работе зарубежных сервисов связан со сбоем на иностранной инфраструктуре. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T23:27+0300
2025-06-12T23:27+0300
2025-06-12T23:28+0300
происшествия
роскомнадзор
сбой
интернет-сервисы
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сбой в работе зарубежных сервисов связан со сбоем на иностранной инфраструктуре. "По предварительным данным, проблема связана со сбоем на зарубежной инфраструктуре сервисов", - сообщили в ведомстве, комментируя массовый сбой. Ранее, в четверг вечером, пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, Google и Snapchat жаловались на работу приложений, следует из данных по отслеживанию сбой Downdetector.
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роскомнадзор, сбой, интернет-сервисы
Происшествия, Роскомнадзор, сбой, интернет-сервисы
В РКН рассказали о причинах сбоя зарубежных сервисов
РКН: сбой зарубежных сервисов связан со сбоем на иностранной инфраструктуре
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сбой в работе зарубежных сервисов связан со сбоем на иностранной инфраструктуре.
"По предварительным данным, проблема связана со сбоем на зарубежной инфраструктуре сервисов", - сообщили в ведомстве, комментируя массовый сбой.
Ранее, в четверг вечером, пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, Google и Snapchat жаловались на работу приложений, следует из данных по отслеживанию сбой Downdetector.
В трех странах ЕС жалуются на работу зарубежных сервисов, сообщил РКН