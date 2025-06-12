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В РКН рассказали о причинах сбоя зарубежных сервисов - 12.06.2025, ПРАЙМ
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В РКН рассказали о причинах сбоя зарубежных сервисов
В РКН рассказали о причинах сбоя зарубежных сервисов - 12.06.2025, ПРАЙМ
В РКН рассказали о причинах сбоя зарубежных сервисов
Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сбой в работе зарубежных сервисов связан со сбоем на иностранной инфраструктуре. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T23:27+0300
2025-06-12T23:28+0300
происшествия
роскомнадзор
сбой
интернет-сервисы
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сбой в работе зарубежных сервисов связан со сбоем на иностранной инфраструктуре. "По предварительным данным, проблема связана со сбоем на зарубежной инфраструктуре сервисов", - сообщили в ведомстве, комментируя массовый сбой. Ранее, в четверг вечером, пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, Google и Snapchat жаловались на работу приложений, следует из данных по отслеживанию сбой Downdetector.
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роскомнадзор, сбой, интернет-сервисы
Происшествия, Роскомнадзор, сбой, интернет-сервисы
23:27 12.06.2025 (обновлено: 23:28 12.06.2025)
 
В РКН рассказали о причинах сбоя зарубежных сервисов

РКН: сбой зарубежных сервисов связан со сбоем на иностранной инфраструктуре

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Роскомнадзор заявил РИА Новости, что сбой в работе зарубежных сервисов связан со сбоем на иностранной инфраструктуре.
"По предварительным данным, проблема связана со сбоем на зарубежной инфраструктуре сервисов", - сообщили в ведомстве, комментируя массовый сбой.
Ранее, в четверг вечером, пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, Google и Snapchat жаловались на работу приложений, следует из данных по отслеживанию сбой Downdetector.
Интернет, хранение информации, облако - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
В трех странах ЕС жалуются на работу зарубежных сервисов, сообщил РКН
Вчера, 23:07
 
ПроисшествияРоскомнадзорсбойинтернет-сервисы
 
 
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