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НАТО создает спутниковую систему наблюдения за границами России, пишут СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
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НАТО создает спутниковую систему наблюдения за границами России, пишут СМИ
НАТО создает спутниковую систему наблюдения за границами России, пишут СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
НАТО создает спутниковую систему наблюдения за границами России, пишут СМИ
НАТО создает новую систему спутникового наблюдения для отслеживания военных учений, передвижений и боевых действий, её собираются применять для мониторинга... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T19:03+0300
2025-06-12T19:03+0300
вооружения
нато
спутники
россия
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. НАТО создает новую систему спутникового наблюдения для отслеживания военных учений, передвижений и боевых действий, её собираются применять для мониторинга ситуации на Украине и границах России с восточными странами-членами альянса, передает агентство Блумберг со ссылкой на верховного главнокомандующего объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье. Согласно агентству, в среду альянс заявил, что для проекта по умному распознаванию и предупреждению на широкой территории (SINBAD), целью которого является круглогодичное частое сканирование районов земной поверхности с помощью искусственного интеллекта, НАТО воспользуется услугами американской спутниковой компании Planet Labs. Агентство отмечает, что в области космического наблюдения НАТО в значительной степени полагается на возможности США, поэтому другие члены альянса пытаются сбалансировать свою зависимость от Вашингтона на фоне политики президента США Дональда Трампа. "НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения для сканирования больших участков земли, что позволяет альянсу отслеживать военные передвижения на Украине и на границах России со своими восточными странами-членами", - говорится в сообщении. Блумберг со ссылкой на Вандье пишет, что проект позволит НАТО наблюдать за "огромными территориями" и отслеживать учения, передвижения войск и боевые действия. Кроме того, как заявил агентству неназванный представитель НАТО, данная технология также может использоваться для мониторинга ситуации в Арктике. Источник добавил, что SINBAD является пилотным проектом, его запускают перед развёртыванием более масштабной системы космического наблюдения НАТО, которое запланировано на январь 2026 года. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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нато, спутники, россия
Вооружения, НАТО, спутники, РОССИЯ
19:03 12.06.2025
 
НАТО создает спутниковую систему наблюдения за границами России, пишут СМИ

Bloomberg: НАТО создает спутниковую систему наблюдения за западными границами РФ

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. НАТО создает новую систему спутникового наблюдения для отслеживания военных учений, передвижений и боевых действий, её собираются применять для мониторинга ситуации на Украине и границах России с восточными странами-членами альянса, передает агентство Блумберг со ссылкой на верховного главнокомандующего объединенных вооружённых сил НАТО по трансформации адмирала Пьера Вандье.
Согласно агентству, в среду альянс заявил, что для проекта по умному распознаванию и предупреждению на широкой территории (SINBAD), целью которого является круглогодичное частое сканирование районов земной поверхности с помощью искусственного интеллекта, НАТО воспользуется услугами американской спутниковой компании Planet Labs. Агентство отмечает, что в области космического наблюдения НАТО в значительной степени полагается на возможности США, поэтому другие члены альянса пытаются сбалансировать свою зависимость от Вашингтона на фоне политики президента США Дональда Трампа.
"НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения для сканирования больших участков земли, что позволяет альянсу отслеживать военные передвижения на Украине и на границах России со своими восточными странами-членами", - говорится в сообщении.
Блумберг со ссылкой на Вандье пишет, что проект позволит НАТО наблюдать за "огромными территориями" и отслеживать учения, передвижения войск и боевые действия. Кроме того, как заявил агентству неназванный представитель НАТО, данная технология также может использоваться для мониторинга ситуации в Арктике. Источник добавил, что SINBAD является пилотным проектом, его запускают перед развёртыванием более масштабной системы космического наблюдения НАТО, которое запланировано на январь 2026 года.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг США - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2025
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