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В США запустили сайт для оформления "золотой карты" Трампа, пишут СМИ

В США запустили сайт для оформления "золотой карты" Трампа, пишут СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ

В США запустили сайт для оформления "золотой карты" Трампа, пишут СМИ

Администрация США запустила интернет-сайт для подачи заявок на получение так называемой "золотой карты" стоимостью 5 миллионов долларов, которая предполагает... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T19:46+0300

2025-06-12T19:46+0300

2025-06-12T19:46+0300

политика

сша

вид на жительство

дональд трамп

оформление

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ВАШИНГТОН, 12 июн – ПРАЙМ. Администрация США запустила интернет-сайт для подачи заявок на получение так называемой "золотой карты" стоимостью 5 миллионов долларов, которая предполагает предоставление постоянного вида на жительство в стране, передает корреспондент РИА Новости. Оформить заявку можно через специальный сайт, указав имя, регион проживания и адрес электронной почты. На главной странице ресурса размещено изображение карты США, оформленной в золотом цвете, с фигурами президента Дональда Трампа, статуи Свободы и белоголового орлана — национального символа Соединённых Штатов. Соответствующую инициативу ранее анонсировал сам Трамп, заявив, что программа рассчитана на состоятельных иностранных граждан и может принести стране до 5 триллионов долларов дохода. Глава государства также выразил уверенность в том, что число выданных карт в перспективе может превысить миллион. Накануне глава Белого дома вновь обратился к потенциальным заявителям, опубликовав сообщение в социальной сети Truth Social. По его словам, интерес к программе проявляют "тысячи человек со всего мира".

https://1prime.ru/20250322/vnzh-856019553.html

сша

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сша, вид на жительство, дональд трамп, оформление