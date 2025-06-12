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В США запустили сайт для оформления "золотой карты" Трампа, пишут СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
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В США запустили сайт для оформления "золотой карты" Трампа, пишут СМИ
В США запустили сайт для оформления "золотой карты" Трампа, пишут СМИ - 12.06.2025, ПРАЙМ
В США запустили сайт для оформления "золотой карты" Трампа, пишут СМИ
Администрация США запустила интернет-сайт для подачи заявок на получение так называемой "золотой карты" стоимостью 5 миллионов долларов, которая предполагает... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T19:46+0300
2025-06-12T19:46+0300
политика
сша
вид на жительство
дональд трамп
оформление
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ВАШИНГТОН, 12 июн – ПРАЙМ. Администрация США запустила интернет-сайт для подачи заявок на получение так называемой "золотой карты" стоимостью 5 миллионов долларов, которая предполагает предоставление постоянного вида на жительство в стране, передает корреспондент РИА Новости. Оформить заявку можно через специальный сайт, указав имя, регион проживания и адрес электронной почты. На главной странице ресурса размещено изображение карты США, оформленной в золотом цвете, с фигурами президента Дональда Трампа, статуи Свободы и белоголового орлана — национального символа Соединённых Штатов. Соответствующую инициативу ранее анонсировал сам Трамп, заявив, что программа рассчитана на состоятельных иностранных граждан и может принести стране до 5 триллионов долларов дохода. Глава государства также выразил уверенность в том, что число выданных карт в перспективе может превысить миллион. Накануне глава Белого дома вновь обратился к потенциальным заявителям, опубликовав сообщение в социальной сети Truth Social. По его словам, интерес к программе проявляют "тысячи человек со всего мира".
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сша
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сша, вид на жительство, дональд трамп, оформление
Политика, США, вид на жительство, Дональд Трамп, оформление
19:46 12.06.2025
 
В США запустили сайт для оформления "золотой карты" Трампа, пишут СМИ

РИА Новости: В США запустили сайт для оформления "золотой карты" Трампа за $5 млн

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 12 июн – ПРАЙМ. Администрация США запустила интернет-сайт для подачи заявок на получение так называемой "золотой карты" стоимостью 5 миллионов долларов, которая предполагает предоставление постоянного вида на жительство в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Оформить заявку можно через специальный сайт, указав имя, регион проживания и адрес электронной почты. На главной странице ресурса размещено изображение карты США, оформленной в золотом цвете, с фигурами президента Дональда Трампа, статуи Свободы и белоголового орлана — национального символа Соединённых Штатов.
Соответствующую инициативу ранее анонсировал сам Трамп, заявив, что программа рассчитана на состоятельных иностранных граждан и может принести стране до 5 триллионов долларов дохода. Глава государства также выразил уверенность в том, что число выданных карт в перспективе может превысить миллион.
Американский флаг, Вашингтон, США
США за сутки продали "золотых карт" ВНЖ на пять миллиардов долларов
22 марта, 23:02
Накануне глава Белого дома вновь обратился к потенциальным заявителям, опубликовав сообщение в социальной сети Truth Social. По его словам, интерес к программе проявляют "тысячи человек со всего мира".
 
ПолитикаСШАвид на жительствоДональд Трампоформление
 
 
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