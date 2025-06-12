https://1prime.ru/20250612/sudostroenie-858443959.html

США проигрывают Китаю в судостроении, сообщил глава Пентагона

США проигрывают Китаю в судостроении, сообщил глава Пентагона - 12.06.2025, ПРАЙМ

США проигрывают Китаю в судостроении, сообщил глава Пентагона

Соединённые Штаты уступают Китаю в судостроении и теряют преимущество на море из-за системных проблем в отрасли, включая упадок промышленной базы и дефицит... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T18:53+0300

2025-06-12T18:53+0300

2025-06-12T18:53+0300

вооружения

сша

китай

судостроение

пит хегсет

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ВАШИНГТОН, 12 июн – ПРАЙМ. Соединённые Штаты уступают Китаю в судостроении и теряют преимущество на море из-за системных проблем в отрасли, включая упадок промышленной базы и дефицит производственных мощностей, заявил в четверг министр обороны США Пит Хегсет. "Мы проигрываем Китаю в судостроении — и по мощностям, и по числу кораблей. Китай располагает судостроительными мощностями, которые превышают американские в 230 раз. 70% китайских боевых кораблей были спущены на воду после 2010 года, тогда как у США таких только 23%", - заявил Хегсет, выступая на слушаниях перед комитетом по делам вооружённых сил палаты представителей. По его словам, морское преимущество США "стремительно сокращается" из-за десятилетий деиндустриализации, консолидации и сокращения мощностей по строительству и ремонту судов — как в военном, так и в коммерческом секторах. Хегсет сообщил, что в рамках бюджета на 2026 финансовый год на восстановление судостроительной отрасли будет выделено 5,9 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп подписал указ "О восстановлении морского превосходства Америки", подтвердив тем самым курс на возрождение как ВМС, так и всей оборонной и коммерческой судостроительной базы страны. "Судостроение — приоритет номер один для флота, для президента Трампа и для меня лично. Мы больше не можем тратить миллиарды налогоплательщиков, получая задержки и дефицит мощностей", - заявил Хегсет. Он отметил, что ВМС США ставят цель довести численность флота до 381 корабля, но в настоящее время флот "застрял на отметке ниже 300". "В мирное время мы с трудом заменяем списанные корабли. В условиях войны это будет иметь катастрофические последствия", - добавил он.

https://1prime.ru/20250512/mishustin-857479175.html

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сша, китай, судостроение, пит хегсет