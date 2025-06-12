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Россия и Узбекистан обсудили шаги для троекратного увеличения товарооборота

Россия и Узбекистан обсудили шаги для троекратного увеличения товарооборота - 12.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Узбекистан обсудили шаги для троекратного увеличения товарооборота

Россия и Узбекистан обсудили необходимые шаги для увеличения товарооборота к 2030 году в три раза, сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T10:54+0300

2025-06-12T10:54+0300

2025-06-12T10:54+0300

экономика

узбекистан

россия

товарооборот

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ТАШКЕНТ, 12 июн - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан обсудили необходимые шаги для увеличения товарооборота к 2030 году в три раза, сообщила в четверг пресс-служба министерства экономического развития РФ. Как говорится в сообщении, в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума прошло заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами. В мероприятии приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, его заместитель Дмитрий Вольвач, а также министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов. "Перед нами стоит цель увеличить российский экспорт в Узбекистан в 2,7 раза — до 17,9 миллиарда долларов, а узбекский экспорт в Россию — в 3,6 раза, до 11,8 миллиарда долларов к 2030 году", — сказал Решетников, чьи слова приводятся в пресс-релизе. Среди перспективных направлений сотрудничества - энергетика, фармацевтика, транспорт и логистика, промышленная кооперация. По словам Решетникова, РФ проанализировала достижение целевых показателей торговли России и Узбекистана по итогам 2024 года и первого квартала 2025 года. "Видим системные и локальные препятствия, подготовили предложения по всем товарным группам нашего экспорта и импорта. Вместе с тем укрепление рубля давит на наших экспортеров. По итогам 4 месяцев этого года отмечаем в целом снижение российского экспорта во все страны на 5,9%", - отметил российский министр. По итогам встречи стороны договорились активизировать работу по всем направлениям сотрудничества, чтобы обеспечить устойчивый рост взаимной торговли в ближайшие годы, заключили в министерстве.

https://1prime.ru/20250611/tovrooborot-858415956.html

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узбекистан, россия, товарооборот