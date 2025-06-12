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В ТПП рассказали о взаимном турпотоке России и Ирана
В ТПП рассказали о взаимном турпотоке России и Ирана - 12.06.2025, ПРАЙМ
В ТПП рассказали о взаимном турпотоке России и Ирана
Взаимный турпоток России и Ирана с каждым годом растет, при этом иранских путешественников приезжает в Россию пока больше, чем российских туристов в исламскую... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T02:16+0300
2025-06-12T02:16+0300
2025-06-12T02:16+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Взаимный турпоток России и Ирана с каждым годом растет, при этом иранских путешественников приезжает в Россию пока больше, чем российских туристов в исламскую республику, заявил в интервью РИА Новости председатель Российско-Иранского делового совета при ТПП РФ Леонид Ложечко.
"Что касается туризма, то более спокойной, комфортной страны трудно сыскать. У Ирана – Персии, как страну называли в мире до 1935 года, многовековая история, потрясающие памятники культуры, а о гастрономии вообще говорить не приходится", - сказал он.
"Прекрасно, что с каждым годом туристические возможности между нашими странами улучшаются", - добавил Ложечко.
Он напомнил, что иранская авиакомпания Mahan Air недавно наладила полеты из Тегерана в Грозный и в Санкт-Петербург. "Для групп из пяти человек, отправляющихся в Иран, уже не требуются визы. Это важно. Справедливости, однако, стоит сказать, что иранских туристов приезжает в Россию пока куда больше, чем наших в Иран", - отметил собеседник агентства.
"Нам нужно ездить друг к другу, больше узнавать друг о друге, обмениваться культурными ценностями, фильмами, любой информацией, помогающей одной стороне лучше узнать, понять другую. В Иране есть телеканалы на английском языке, и ни одного на русском", - заключил Ложечко.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 13 июня.
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туризм, бизнес, россия, иран, москва, рф, mahan air
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИРАН, МОСКВА, РФ, Mahan Air
В ТПП рассказали о взаимном турпотоке России и Ирана
Глава ТПП Ложечко: взаимный турпоток России и Ирана растет
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Взаимный турпоток России и Ирана с каждым годом растет, при этом иранских путешественников приезжает в Россию пока больше, чем российских туристов в исламскую республику, заявил в интервью РИА Новости председатель Российско-Иранского делового совета при ТПП РФ Леонид Ложечко.
"Что касается туризма, то более спокойной, комфортной страны трудно сыскать. У Ирана – Персии, как страну называли в мире до 1935 года, многовековая история, потрясающие памятники культуры, а о гастрономии вообще говорить не приходится", - сказал он.
"Прекрасно, что с каждым годом туристические возможности между нашими странами улучшаются", - добавил Ложечко.
Он напомнил, что иранская авиакомпания Mahan Air недавно наладила полеты из Тегерана в Грозный и в Санкт-Петербург. "Для групп из пяти человек, отправляющихся в Иран, уже не требуются визы. Это важно. Справедливости, однако, стоит сказать, что иранских туристов приезжает в Россию пока куда больше, чем наших в Иран", - отметил собеседник агентства.
"Нам нужно ездить друг к другу, больше узнавать друг о друге, обмениваться культурными ценностями, фильмами, любой информацией, помогающей одной стороне лучше узнать, понять другую. В Иране есть телеканалы на английском языке, и ни одного на русском", - заключил Ложечко.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 13 июня.