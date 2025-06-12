Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил о стремлении избежать конфликта с Ираном - 12.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250612/tramp-858446995.html
Трамп заявил о стремлении избежать конфликта с Ираном
Трамп заявил о стремлении избежать конфликта с Ираном - 12.06.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о стремлении избежать конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы избежать конфликта с Ираном, но Тегеран пока отказывается выполнять требования Вашингтона. | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T21:06+0300
2025-06-12T21:06+0300
политика
дональд трамп
сша
иран
конфликт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/16/857818830_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9522115b24cfc5ef403d34581d208f20.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы избежать конфликта с Ираном, но Тегеран пока отказывается выполнять требования Вашингтона. "Я бы хотел избежать конфликта. Иран должен вести переговоры немного усиленней", - сообщил он журналистам в Белом доме. Американский лидер добавил, что Иран "должен дать" США те вещи, который давать в настоящее время не желает. В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне. В четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат ранее предупреждал, что принятие такого документа не приведет к положительным результатам. МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства уточнили, что прорабатывают дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством. Также в четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в отдельном заявлении поблагодарил Россию и еще пять стран - Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа - за то, что они не поддержали резолюцию.
https://1prime.ru/20250604/arakchi-858190747.html
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/16/857818830_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_81760207cb4895c058b07979a297cbad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, сша, иран, конфликт
Политика, Дональд Трамп, США, ИРАН, конфликт
21:06 12.06.2025
 
Трамп заявил о стремлении избежать конфликта с Ираном

Трамп: США хотят избежать конфликта с Ираном, но тот не выполняет требования

© Фото : Official White House Photo/Joyce N. BoghosianДональд Трамп представляет проект системы ПВО "Золотой купол"
Дональд Трамп представляет проект системы ПВО Золотой купол - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© Фото : Official White House Photo/Joyce N. Boghosian
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы избежать конфликта с Ираном, но Тегеран пока отказывается выполнять требования Вашингтона.
"Я бы хотел избежать конфликта. Иран должен вести переговоры немного усиленней", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Американский лидер добавил, что Иран "должен дать" США те вещи, который давать в настоящее время не желает.
В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
В четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат ранее предупреждал, что принятие такого документа не приведет к положительным результатам.
МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства уточнили, что прорабатывают дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством.
Также в четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в отдельном заявлении поблагодарил Россию и еще пять стран - Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа - за то, что они не поддержали резолюцию.
%Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2025
Иран заявил, что не пойдет на сделку с США без возможности обогащать уран
4 июня, 14:27
 
ПолитикаДональд ТрампСШАИРАНконфликт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала