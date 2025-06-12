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Трамп заявил о стремлении избежать конфликта с Ираном

Трамп заявил о стремлении избежать конфликта с Ираном - 12.06.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о стремлении избежать конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы избежать конфликта с Ираном, но Тегеран пока отказывается выполнять требования Вашингтона. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T21:06+0300

2025-06-12T21:06+0300

2025-06-12T21:06+0300

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ВАШИНГТОН, 12 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы избежать конфликта с Ираном, но Тегеран пока отказывается выполнять требования Вашингтона. "Я бы хотел избежать конфликта. Иран должен вести переговоры немного усиленней", - сообщил он журналистам в Белом доме. Американский лидер добавил, что Иран "должен дать" США те вещи, который давать в настоящее время не желает. В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне. В четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию, однако документ не получил "убедительной поддержки". Российский дипломат ранее предупреждал, что принятие такого документа не приведет к положительным результатам. МИД и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении осудили действия США и "евротройки" (Великобритания, Германия, Франция) при принятии антииранской резолюции советом управляющих МАГАТЭ. Оба иранских ведомства уточнили, что прорабатывают дополнительные меры в ответ на принятие резолюции международным агентством. Также в четверг официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в отдельном заявлении поблагодарил Россию и еще пять стран - Белоруссию, Венесуэлу, Китай, Кубу и Никарагуа - за то, что они не поддержали резолюцию.

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дональд трамп, сша, иран, конфликт