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Трамп допустил возможность удара Израиля по Ирану в скором времени
Трамп допустил возможность удара Израиля по Ирану в скором времени - 12.06.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил возможность удара Израиля по Ирану в скором времени
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает удар Израиля по Ирану неизбежным, однако допускает, что такой сценарий "вполне может произойти". | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T21:19+0300
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ВАШИНГТОН, 12 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает удар Израиля по Ирану неизбежным, однако допускает, что такой сценарий "вполне может произойти". "Я не хочу говорить, что это неизбежно, но похоже, что это вполне может произойти", - сказал Трамп в ходе общения с журналистами на мероприятии в Белом доме. В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
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дональд трамп, удар, иран
Политика, Дональд Трамп, удар, ИРАН
Трамп допустил возможность удара Израиля по Ирану в скором времени
Трамп не исключил возможность удара Израиля по Ирану в скором времени
ВАШИНГТОН, 12 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает удар Израиля по Ирану неизбежным, однако допускает, что такой сценарий "вполне может произойти".
"Я не хочу говорить, что это неизбежно, но похоже, что это вполне может произойти", - сказал Трамп в ходе общения с журналистами на мероприятии в Белом доме.
В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
Трамп заявил о стремлении избежать конфликта с Ираном