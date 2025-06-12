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Трамп допустил возможность удара Израиля по Ирану в скором времени

Трамп допустил возможность удара Израиля по Ирану в скором времени - 12.06.2025, ПРАЙМ

Трамп допустил возможность удара Израиля по Ирану в скором времени

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает удар Израиля по Ирану неизбежным, однако допускает, что такой сценарий "вполне может произойти". | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T21:19+0300

2025-06-12T21:19+0300

2025-06-12T21:19+0300

политика

дональд трамп

удар

иран

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ВАШИНГТОН, 12 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает удар Израиля по Ирану неизбежным, однако допускает, что такой сценарий "вполне может произойти". "Я не хочу говорить, что это неизбежно, но похоже, что это вполне может произойти", - сказал Трамп в ходе общения с журналистами на мероприятии в Белом доме. В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.

https://1prime.ru/20250612/tramp-858446995.html

иран

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дональд трамп, удар, иран