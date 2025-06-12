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Трамп допустил возможность удара Израиля по Ирану в скором времени - 12.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250612/tramp-858447317.html
Трамп допустил возможность удара Израиля по Ирану в скором времени
Трамп допустил возможность удара Израиля по Ирану в скором времени - 12.06.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил возможность удара Израиля по Ирану в скором времени
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает удар Израиля по Ирану неизбежным, однако допускает, что такой сценарий "вполне может произойти". | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T21:19+0300
2025-06-12T21:19+0300
политика
дональд трамп
удар
иран
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ВАШИНГТОН, 12 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает удар Израиля по Ирану неизбежным, однако допускает, что такой сценарий "вполне может произойти". "Я не хочу говорить, что это неизбежно, но похоже, что это вполне может произойти", - сказал Трамп в ходе общения с журналистами на мероприятии в Белом доме. В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
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дональд трамп, удар, иран
Политика, Дональд Трамп, удар, ИРАН
21:19 12.06.2025
 
Трамп допустил возможность удара Израиля по Ирану в скором времени

Трамп не исключил возможность удара Израиля по Ирану в скором времени

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Израиля на улице в Иерусалим
Флаг Израиля на улице в Иерусалим - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 12 июн – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает удар Израиля по Ирану неизбежным, однако допускает, что такой сценарий "вполне может произойти".
"Я не хочу говорить, что это неизбежно, но похоже, что это вполне может произойти", - сказал Трамп в ходе общения с журналистами на мероприятии в Белом доме.
В четверг телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране, при этом в Вашингтоне ожидают, что исламская республика может нанести ответный удар по некоторым американским объектам в соседнем Ираке. Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами подчеркнул, что военные страны готовы к любому сценарию, в том числе и к войне.
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ПолитикаДональд ТрампударИРАН
 
 
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