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Инфляция в Турции замедлилась из-за высокой ставки ЦБ страны
Инфляция в Турции замедлилась из-за высокой ставки ЦБ страны - 12.06.2025, ПРАЙМ
Инфляция в Турции замедлилась из-за высокой ставки ЦБ страны
Жесткая денежно-кредитная политика центрального банка Турции дала свои первые плоды: благодаря высокой ключевой ставке инфляция в стране замедляется уже год, а... | 12.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-12T11:29+0300
2025-06-12T11:29+0300
2025-06-12T11:29+0300
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика центрального банка Турции дала свои первые плоды: благодаря высокой ключевой ставке инфляция в стране замедляется уже год, а инфляционные ожидания населения вышли на плато, выяснило РИА Новости, изучив данные Института статистики Турции. Турецкий ЦБ начал активно поднимать ключевую ставку в июне 2023 года: тогда она выросла почти вдвое, до 15%. Затем регулятор увеличивал ее постепенно, пока та не достигла пика в 50% в марте прошлого года. На этом уровне ставка продержалась почти до конца года. А перед самым Новым годом ЦБ снизил ее до 47,5%. Сейчас ключевая ставка в Турции находится на уровне 46%. Инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае текущего года. Это минимальное значение инфляции за три с половиной года. Также на фоне снижения цен немного замедлились и вышли плато инфляционные ожидания населения. После того как их уровень достиг локального пика в 88,27% в августе 2023 года, инфляционные ожидания начали постепенно уменьшаться. В феврале-марте 2024 года они вновь немного подросли, но затем опять перешли к неравномерному снижению, то немного поднимаясь, то вновь опускаясь. В результате показатель достиг уровня в 59,18% в феврале этого года, после чего вышел на плато вблизи 59%. В мае 2025 года ожидания населения от цен составили 59,86%. Тем не менее, жесткая ДКП не помогла турецкому центробанку остановить падение лиры: она постепенно слабеет минимум последние 10 лет. Так, в январе 2015 года 1 доллар стоил 2,5 лиры, а в июне этого года в 16 раз больше - 39,2 лиры. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов, комментируя агентству эту ситуацию, отметил, что "за последние 7 лет падение турецкой лиры всегда было на новостной повестке". Эксперт предполагает, что население и бизнес Турции уже привыкли к этой тенденции и закладывают в свои планы дальнейшее снижение национальной валюты. При этом инфляционные ожидания еще больше подстегивают этот процесс. "Пока нет комплексной и последовательной стратегии борьбы с инфляцией и укрепления курса лиры, в которую поверил бы рынок, ситуация будет усугубляться", - полагает Зарипов.
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финансы, банки, турция, инфляция в турции
Экономика, Финансы, Банки, ТУРЦИЯ, инфляция в Турции
Инфляция в Турции замедлилась из-за высокой ставки ЦБ страны
Инфляция в Турции замедляется уже год из-за высокой ключевой ставки
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Жесткая денежно-кредитная политика центрального банка Турции дала свои первые плоды: благодаря высокой ключевой ставке инфляция в стране замедляется уже год, а инфляционные ожидания населения вышли на плато, выяснило РИА Новости, изучив данные Института статистики Турции.
Турецкий ЦБ начал активно поднимать ключевую ставку в июне 2023 года: тогда она выросла почти вдвое, до 15%. Затем регулятор увеличивал ее постепенно, пока та не достигла пика в 50% в марте прошлого года. На этом уровне ставка продержалась почти до конца года. А перед самым Новым годом ЦБ снизил ее до 47,5%. Сейчас ключевая ставка в Турции находится на уровне 46%.
Инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае текущего года. Это минимальное значение инфляции за три с половиной года.
Также на фоне снижения цен немного замедлились и вышли плато инфляционные ожидания населения. После того как их уровень достиг локального пика в 88,27% в августе 2023 года, инфляционные ожидания начали постепенно уменьшаться. В феврале-марте 2024 года они вновь немного подросли, но затем опять перешли к неравномерному снижению, то немного поднимаясь, то вновь опускаясь.
В результате показатель достиг уровня в 59,18% в феврале этого года, после чего вышел на плато вблизи 59%. В мае 2025 года ожидания населения от цен составили 59,86%.
Тем не менее, жесткая ДКП не помогла турецкому центробанку остановить падение лиры: она постепенно слабеет минимум последние 10 лет. Так, в январе 2015 года 1 доллар стоил 2,5 лиры, а в июне этого года в 16 раз больше - 39,2 лиры.
Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Ильяс Зарипов, комментируя агентству эту ситуацию, отметил, что "за последние 7 лет падение турецкой лиры всегда было на новостной повестке". Эксперт предполагает, что население и бизнес Турции уже привыкли к этой тенденции и закладывают в свои планы дальнейшее снижение национальной валюты. При этом инфляционные ожидания еще больше подстегивают этот процесс.
"Пока нет комплексной и последовательной стратегии борьбы с инфляцией и укрепления курса лиры, в которую поверил бы рынок, ситуация будет усугубляться", - полагает Зарипов.
Инфляция в России замедлилась до 9,71%