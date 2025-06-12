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Посол РФ в Италии рассказал об "украинском проекте" Запада
Посол РФ в Италии рассказал об "украинском проекте" Запада - 12.06.2025, ПРАЙМ
Посол РФ в Италии рассказал об "украинском проекте" Запада
"Украинский проект" Запада предусматривает использование Киева в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России, ее ослабления и вытеснения... | 12.06.2025, ПРАЙМ
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РИМ, 12 июн - ПРАЙМ. "Украинский проект" Запада предусматривает использование Киева в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России, ее ослабления и вытеснения на задворки мировой политики, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов. "Одним из элементов стратегии коллективного Запада на поддержание собственной геополитической гегемонии стал запущенный еще в 90-х годах, а на самом деле еще сразу после окончания Второй мировой войны так называемый "украинский проект", который предусматривает использование Украины в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России, разрыва плотной ткани политических, экономических, научных и культурно-гуманитарных контактов, образовавшейся за более чем 300 лет плодотворного взаимодействия России и Европы, ослабления и вытеснения нашей страны на задворки мировой политики", - заявил он, выступая на приеме по случаю Дня России. По его словам, ход украинского конфликта и специальной военной операции показывает глубокую ошибочность и серьезную опасность политики, которую избрали руководители стран НАТО и Евросоюза в отношении Москвы. Еще более деструктивным и потенциально опасным является запущенный нынешним руководством Евросоюза курс на милитаризацию и подготовку к военному противостоянию с Россией, добавил Парамонов. "Важно четко осознавать, что эта стратегия, навязываемая западноевропейским странам и их населению, основана на лжи о якобы неизбежной агрессии России против своих западных и северных соседей после завершения конфликта на Украине", - заявил российский посол, напомнив о забытых уроках вторжения Наполеона и Третьего Рейха. По случаю Дня России в посольстве открылась выставка художницы Натальи Царьковой. Экспозиция включает важнейших живописные работ, созданных ею за более 25 лет жизни в Риме.
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россия, украина, запад
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
Посол РФ в Италии рассказал об "украинском проекте" Запада
Посол в Риме: "украинский проект" Запада стал геополитическим тараном против РФ
РИМ, 12 июн - ПРАЙМ. "Украинский проект" Запада предусматривает использование Киева в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России, ее ослабления и вытеснения на задворки мировой политики, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов.
"Одним из элементов стратегии коллективного Запада на поддержание собственной геополитической гегемонии стал запущенный еще в 90-х годах, а на самом деле еще сразу после окончания Второй мировой войны так называемый "украинский проект", который предусматривает использование Украины в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России, разрыва плотной ткани политических, экономических, научных и культурно-гуманитарных контактов, образовавшейся за более чем 300 лет плодотворного взаимодействия России и Европы, ослабления и вытеснения нашей страны на задворки мировой политики", - заявил он, выступая на приеме по случаю Дня России.
По его словам, ход украинского конфликта и специальной военной операции показывает глубокую ошибочность и серьезную опасность политики, которую избрали руководители стран НАТО и Евросоюза в отношении Москвы.
Еще более деструктивным и потенциально опасным является запущенный нынешним руководством Евросоюза курс на милитаризацию и подготовку к военному противостоянию с Россией, добавил Парамонов.
Взяли на "слабо". Украина начала отчаянный бунт против Запада
"Важно четко осознавать, что эта стратегия, навязываемая западноевропейским странам и их населению, основана на лжи о якобы неизбежной агрессии России против своих западных и северных соседей после завершения конфликта на Украине", - заявил российский посол, напомнив о забытых уроках вторжения Наполеона и Третьего Рейха.
По случаю Дня России в посольстве открылась выставка художницы Натальи Царьковой. Экспозиция включает важнейших живописные работ, созданных ею за более 25 лет жизни в Риме.