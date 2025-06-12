https://1prime.ru/20250612/ukraina-858448014.html

Посол РФ в Италии рассказал об "украинском проекте" Запада

Посол РФ в Италии рассказал об "украинском проекте" Запада - 12.06.2025, ПРАЙМ

Посол РФ в Италии рассказал об "украинском проекте" Запада

"Украинский проект" Запада предусматривает использование Киева в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России, ее ослабления и вытеснения... | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T22:14+0300

2025-06-12T22:14+0300

2025-06-12T22:15+0300

политика

россия

украина

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg

РИМ, 12 июн - ПРАЙМ. "Украинский проект" Запада предусматривает использование Киева в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России, ее ослабления и вытеснения на задворки мировой политики, заявил посол России в Италии Алексей Парамонов. "Одним из элементов стратегии коллективного Запада на поддержание собственной геополитической гегемонии стал запущенный еще в 90-х годах, а на самом деле еще сразу после окончания Второй мировой войны так называемый "украинский проект", который предусматривает использование Украины в качестве геополитического тарана и инструмента сдерживания России, разрыва плотной ткани политических, экономических, научных и культурно-гуманитарных контактов, образовавшейся за более чем 300 лет плодотворного взаимодействия России и Европы, ослабления и вытеснения нашей страны на задворки мировой политики", - заявил он, выступая на приеме по случаю Дня России. По его словам, ход украинского конфликта и специальной военной операции показывает глубокую ошибочность и серьезную опасность политики, которую избрали руководители стран НАТО и Евросоюза в отношении Москвы. Еще более деструктивным и потенциально опасным является запущенный нынешним руководством Евросоюза курс на милитаризацию и подготовку к военному противостоянию с Россией, добавил Парамонов. "Важно четко осознавать, что эта стратегия, навязываемая западноевропейским странам и их населению, основана на лжи о якобы неизбежной агрессии России против своих западных и северных соседей после завершения конфликта на Украине", - заявил российский посол, напомнив о забытых уроках вторжения Наполеона и Третьего Рейха. По случаю Дня России в посольстве открылась выставка художницы Натальи Царьковой. Экспозиция включает важнейших живописные работ, созданных ею за более 25 лет жизни в Риме.

https://1prime.ru/20250610/dolg-858330112.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, запад