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ЦБ Узбекистана сохранил учетную ставку в 14%

ЦБ Узбекистана сохранил учетную ставку в 14% - 12.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ Узбекистана сохранил учетную ставку в 14%

ЦБ Узбекистана сохранил основную (учетную) ставку на уровне 14% для стабилизации цен на потребительском рынке, сообщает регулятор. | 12.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-12T11:13+0300

2025-06-12T11:13+0300

2025-06-12T11:13+0300

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ТАШКЕНТ, 12 июн – ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана сохранил основную (учетную) ставку на уровне 14% для стабилизации цен на потребительском рынке, сообщает регулятор. ЦБ Узбекистана с 20 марта повысил основную ставку на 0,5 процентного пункта, до 14%, в условиях ускорения инфляции с начала года - до 10,1% по итогам февраля, что выше прогнозных параметров в 8-9%. "В целях обеспечения стабильности цен в среднесрочной перспективе, правление Центрального банка приняло решение сохранить основную ставку без изменений на уровне 14% годовых", - говорится в сообщении, размещённом на сайте ЦБ. По данным регулятора, общий уровень инфляции в мае снизился до 8,7% годовых за счет исчерпания первичного эффекта прошлогоднего повышения тарифов на энергоносители. При этом базовая инфляция продолжает ускоряться, достигнув по итогам прошлого месяца 8,5% годовых. В ЦБ отметили, что для достижения в среднесрочной перспективе целевого уровня инфляции в 5% регулятор будет обеспечивать достаточную степень жесткости денежно-кредитных условий.

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узбекистан, центральные банки, финансы, банки